जब आर्यन खान ने सुहाना और शनाया को कंबल में लपेटकर दिया सीढ़ियों से धक्का, बना था शॉकिंग प्लान
आर्यन खान अपनी बहन सुहाना और उनकी सहेलियों को हमेशा परेशान करते थे। बचपन में एक बार उन्होंने दोनों को पट्टी पढ़ाई और ब्लैंकेट में बंद करके सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। शनाया ने उस दिन की मजेदार कहानी बताई है।
शाहरुख खान के लाडले आर्यन देखने में काफी सीरियस लगते हैं लेकिन बचपन में काफी शरारती रहे हैं। उनकी बहन सुहाना की बेस्ट फ्रेंड शनाया ने आर्यन की एक पुरानी शरारत की पोल खोली है। शनाया ने बताया कि आर्यन ने उन्हें और सुहाना को एक बार ब्लैंकेट ओढ़ाकर सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। ऐसा जबरदस्ती नहीं किया बल्कि दोनों को इस बात के लिए पूरी तरह कन्विंस किया था। यहां जानें आर्यन का पूरा प्लान क्या था और फिर दोनों सहेलियों का क्या हुआ।
शनाया को मिला सुहाना का प्यारा मैसेज
शनाया नयनदीप रक्षित से बात कर रही थीं। तभी उनके लिए बेस्ट फ्रेंड सुहाना की तरफ से एक वॉइस नोट आया। सुहाना बोलती हैं, 'मुझे तुमको यह वॉइस नोट भेजने में बहुत शर्म सी महसूस हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम पर बहुत गर्व है। मुझे तुम्हें इस मूवी (तू या मैं) में देखकर बहुत गर्व हो रहा है। मुझे पता है कि तुम इसमें कितनी मेहनत कर रही हो, मुझे लगता है कि हर कोई ये देख सकता है। सबको दिख ही रहा है कि तुम कितनी जबरदस्त हो। मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जो कि सीढ़ियों से मेरे साथ नीचे लुढ़की थी वो भी सिर्फ ब्लैंकेट के साथ, क्योंकि किसी को लगा था कि यह बहुत होशियारीभरा आइडिया है जो कि नहीं था।'
फिल्म के लिए सुहाना की बेस्ट विशेज
सुहाना आगे बोलती हैं, 'मैं हैरान होती हूं कि हम बच गए लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों में तुम इससे ज्यादा क्रेजी चीजें कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं और इसमें तुम्हें देखकर एक्साइटेड भी। तु्म्हें बहुत सा प्यार, शुभकामनाएं।'
शनाया ने बताई आर्यन की शरारत
शनाया से उस घटना के बारे में पूछा गया जिसका जिक्र सुहाना ने वॉइस नोट में किया था। शनाया बोलीं, 'लव यू शनाया, शुक्रिया। सीढ़ियों वाली कहानी तो क्रेजी थी। हमें सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। यह एक रोलर-कोस्टर राइड थी जिसे आर्यन ने तैयार किया था। वह हम तीन लड़कियों को हमेशा परेशान करता था। वह जो भी बात बताता, मैं और सुहाना हमेशा उसकी बात मान लेते थे। उसने हमसे कहा, 'ये तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट रोलर कोस्टर राइड होगी। बस हेलमेट पहन लो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट में लपेट दूंगा और सीढ़ियों से धक्का दूंगा, ऐसा लगेगा कि तुम जादुई कार्पेट पर उड़ रही हो।'
बन गई जिंदगी की दर्दनाक राइड
शनाया आगे बताती हैं, 'हमें लगा कि ये हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी राइड होगी, हमें किसी थीम पार्क जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा सोचा था। ये बहुत दर्दनाक था। किस्मत से हमें उतनी ज्यादा चोट नहीं आई।'
