Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWhen Aamir Khan used to eat 100 Paans in a day panvaadi to stay with him full day
जब दिन के 100-100 पान खा जाते थे आमिर खान, साथ में हर वक्त मौजूद रहता था एक पनवाड़ी

जब दिन के 100-100 पान खा जाते थे आमिर खान, साथ में हर वक्त मौजूद रहता था एक पनवाड़ी

संक्षेप: Aamir Khan: जब दिन के 100-100 पान खा जाया करते थे सुपरस्टार आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उनके पान खाने की वजह से मुंह में छाले हो गए थे।

Tue, 4 Nov 2025 06:12 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को यूं तो आपने शायद ही कभी पान चबाते देखा होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो दिन के 100 पान तक खा जाया करते थे। जी नहीं, ऐसा वो अपनी किसी खराब आदत या लत के चलते नहीं करते थे। बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ऐसा अपने एक किरदार में परफेक्शन फूंकने के लिए किया था। किस्सा उनकी फिल्म पीके का है जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी।

दिन के सौ पान खा जाते थे आमिर

फिल्म में आमिर खान ने एक एलियन का किरदार निभाया था जो दूसरे गृह से पृथ्वी पर किसी मकसद से आता है, लेकिन फिर यहां आकर फंस जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां के लोगों की भाषा और तरीका सीख लेता है। साथ ही यहां के लोगों का खान-पान और रहन-सहन भी सीखता है। फिल्म में उनका किरदार पूरे वक्त पान चबाता रहता था और इसीलिए आमिर खान को हर रोज फिल्म के लिए पूरे दिन शूटिंग के दौरान पान चबाते रहना पड़ता था। आमिर खान ने इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था।

साथ में पूरे वक्त रहता था पनवाड़ी

आमिर खान ने बताया कि वो दिन भर में 100-100 पान चबा जाया करते थे। उनके साथ शूटिंग सेट पर पूरे वक्त एक पनवाड़ी रहता था जो उनके लिए पान बनाया करता था। आमिर खान को क्योंकि अपने किरदार के होंठ नैचुरली लाल रखने होते थे और साथ ही उन्हें वो पान वाला नैचुरल फील और एक्सेंट चाहिए होता था, इसलिए वो पान खाते रहते थे। लेकिन इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आमिर खान को मुंह में लगातार पान खाने की वजह से छाले पड़ गए थे और वह काफी परेशान रहते थे।

फिल्म का बजट और कुल कमाई

लेकिन बावजूद इसके वो अपने किरदार और सीन्स में रियल फील देने के लिए पान खाते थे। फिल्म में आमिर खान को-स्टार रहीं अनुष्का शर्मा ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें देखकर वो बहुत बुरा फील करती थीं, क्योंकि आमिर खान को चाहे अनचाहे पान खाने पड़ते थे और पूरे दिन उनके मुंह में पान लगे रहते थे। बात फिल्म की कमाई की करें तो तकरीबन 85 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 122 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 700 करोड़ से ज्यादा रहा था।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
