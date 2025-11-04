जब दिन के 100-100 पान खा जाते थे आमिर खान, साथ में हर वक्त मौजूद रहता था एक पनवाड़ी

संक्षेप: Aamir Khan: जब दिन के 100-100 पान खा जाया करते थे सुपरस्टार आमिर खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उनके पान खाने की वजह से मुंह में छाले हो गए थे।

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को यूं तो आपने शायद ही कभी पान चबाते देखा होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो दिन के 100 पान तक खा जाया करते थे। जी नहीं, ऐसा वो अपनी किसी खराब आदत या लत के चलते नहीं करते थे। बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने ऐसा अपने एक किरदार में परफेक्शन फूंकने के लिए किया था। किस्सा उनकी फिल्म पीके का है जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी।

दिन के सौ पान खा जाते थे आमिर फिल्म में आमिर खान ने एक एलियन का किरदार निभाया था जो दूसरे गृह से पृथ्वी पर किसी मकसद से आता है, लेकिन फिर यहां आकर फंस जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां के लोगों की भाषा और तरीका सीख लेता है। साथ ही यहां के लोगों का खान-पान और रहन-सहन भी सीखता है। फिल्म में उनका किरदार पूरे वक्त पान चबाता रहता था और इसीलिए आमिर खान को हर रोज फिल्म के लिए पूरे दिन शूटिंग के दौरान पान चबाते रहना पड़ता था। आमिर खान ने इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था।

साथ में पूरे वक्त रहता था पनवाड़ी आमिर खान ने बताया कि वो दिन भर में 100-100 पान चबा जाया करते थे। उनके साथ शूटिंग सेट पर पूरे वक्त एक पनवाड़ी रहता था जो उनके लिए पान बनाया करता था। आमिर खान को क्योंकि अपने किरदार के होंठ नैचुरली लाल रखने होते थे और साथ ही उन्हें वो पान वाला नैचुरल फील और एक्सेंट चाहिए होता था, इसलिए वो पान खाते रहते थे। लेकिन इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आमिर खान को मुंह में लगातार पान खाने की वजह से छाले पड़ गए थे और वह काफी परेशान रहते थे।