भले ही हमारी शादियां नहीं चल पाईं लेकिन...जब आमिर खान ने 60 की उम्र में गौरी से प्यार होने पर की थी खुलकर बात
रीना दत्ता और किरण राव से तलाक के बाद आमिर अब गौर स्प्रैट संग रिलेशनशिप में हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जुलाई 2026 में एक निजी समारोह में शादी करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल अभी तक शादी की खबरों को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आमिर तीसरी बार शादी करने की खबरों के बाद सुर्खियों में हैं। रीना दत्ता और किरण राव से तलाक के बाद आमिर अब गौर स्प्रैट संग रिलेशनशिप में हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे जुलाई 2026 में एक निजी समारोह में शादी करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल अभी तक कपल की तरफ से शादी की खबरों को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है और न ही उन्होंने कोई आधिकारिक घोषणा की है। वहीं, अब शादी की खबरों के बीच, आमिर का एक पुराना बयान फिर से सामने आया है जिसमें, उन्होंने 60 साल की उम्र में दोबारा प्यार पाने की बात कही थी।
मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी
बता दें कि जैसे-जैसे आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की चर्चा तेज हो रही है सोशल मीडिया पर एक्टर के कई पुराने वीडियो और तस्वीरें भी सामने आर रही हैं। ऐसे में उनका एक बयान खबरों में हैं, जब आमिर ने 60 साल की उम्र में दोबारा प्यार मिलने के बारे में बात की थी। साल 2025 में एक HT इवेंट के दौरान, आमिर ने माना था कि उन्होंने जीवनसाथी खोजने का विचार लगभग छोड़ ही दिया था। उन्होंने कहा था, 'सच कहूं तो, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था, जहां मुझे लगा कि शायद मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो मेरा जीवनसाथी बन सके। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी।'
भले ही हमारी शादियां नहीं चल पाईं
आमिर ने आगे कहा था, 'उनके साथ मुझे एक ठहराव और बहुत शांति महसूस होती है। वह सचमुच एक कमाल की इंसान हैं और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनसे मिला। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। भले ही हमारी शादियां नहीं चल पाईं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी में रीना, किरण और अब गौरी आईं। ये तीन लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एक इंसान के तौर पर मुझे संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं कई मायनों में उन्हें अपना आदर्श मानता हूं।'
इस दिन कर सकते हैं शादी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में 5 जुलाई के दिन शादी करेंगे। हालांकि, अभी तक आमिर, गौरी या उनके दोस्तों ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया है।
आमिर खान की पिछली शादियां
आमिर ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड को मीडिया से मिलवाया था। बता दें कि आमिर ने 1986 में बचपन की दोस्त रीना दत्ता से शादी की थी। रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव संग शादी की। वहीं, रीना से आमिर को एक बेटे, जुनैद और एक बेटी, इरा के माता-पिता हैं। जुनैद ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, जबकि इरा मेंटल-हेल्थ अवेयरनेस की हिमायती हैं। किरण और आमिर का भी एक बेटा है, जिसका नाम आजाद है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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