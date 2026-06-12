जब एक कैदी ने फांसी से पहले जाहिर की थी मोहम्मद रफी के इस गाने को सुनने की आखिरी इच्छा, फिर जेल में…
मोहम्मद रफी ने अपने करियर में कई ऐसे गाने गाए हैं जो सालों से लेकर आज तक लोगों के दिल में बसे हैं। अब हम आपको उनके गाने से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसे सुनकर हैरान हो जाएंगे।
मोहम्मद रफी की आवाज ऐसी थी कि हर इंसान के दिल में वह अपने गानों से जगह बना लेते थे। रफी साहब की आवाज के लाखों दीवाने थे। अब आपको उनकी आवाज को लेकर एक ऐसा किस्सा बताते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह किस्सा एक कैदी का है जिसने फांसी की सजा से पहले मोहम्मद रफी के गाने को सुनने की आखिरी इच्छा बताई थी।
कैदी ने बताई थी अपनी आखिरी इच्छा
म्यूजिक कम्पोजर नौशाद के लिए मोहम्मद रफी ने कई बार गाया है। अब नौशाद ने ही एक किस्सा बताया था कि एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिस दिन उसकी फांसी होनी थी उससे आखिरी इच्छा पूछी गई। सबको लगा वह कोई बड़ी विश बताएगा, किसी से मिलना या कुछ चाहिए होगा। लेकिन वह कैदी बोलता है कि उसे जाने से पहले एक गाना सुनना है।
कौनसा था वो गाना
कैदी ने कहा कि उसे मोहम्मद रफी का गाना ओ दुनिया के रखवाले सुनना है। उसकी इस इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। अब उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर लाया जाता है और फिर उसे बजाया गया।
इस गाने को गाते वक्त रफी के गले से आ गया था खून
बता दें कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिन तक रियाज किया था। इतना ही नहीं गाते हुए रफी ने इतना जोर लगाया था कि उनके गले से खून तक आ गया था। इसके बाद सबको लगा था कि शायद अब रफी कभी गाना नहीं गा पाएंगे। लेकिन रफी साहब ने वापसी की और इसके बाद और भी कई हिट गाने गाए।
रफी का पहला गाना
मोहम्मद रफी का सबसे पहला गाना बतौर प्लेबैक सिंगर सोनिये नी हीरिये था जो 1944 में आया था। इस गाने को रफी साहब ने फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था जीनत बेगम के साथ।
रफी के अवॉर्ड्स
मोहम्मद रफी को उनकी जादुई आवाज के लिए 6 फिल्मफेयर और 1 नेशनल अवॉर्ड मिला था। इसके अलावा मोहम्मद रफी को पद्म श्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था।
बता दें कि जब मोहम्मद रफी का निधन हुआ था उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद 10 हजार लोग उन्हें आखिरी विदाई देने आए थे। इतनी भीड़ देखकर सब हैरान रह गए थे। लोगों के दिल में किसी के लिए इतना प्यार देखकर सब काफी इमोशनल हो गए थे।
रफी का आखिरी गाना
मोहम्मद रफी का आखिरी गाना शाम फिर क्यों उदास है था। यह गाना फिल्म आसपास का था जिसमें म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। इस गाने को 31 जुलाई 1980 में रफी ने रिकॉर्ड किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर का निधन इस गाने को रिकॉर्ड करने के 1 दिन बाद हो गया था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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