पूजा बेदी के अपने समय में काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। उनके मेल फैंस तो उनके दीवाने थे। अब पूजा से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेकर फैंस में आपने खूब दीवानगी देखी होगी। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी बिकिनी की नीलामी हुई थी। जिसके बारे में बता रहे हैं वह हैं एक्ट्रेस पूजा बेदी। दरअसल, 1993 में पूजा फिल्म लुटेरे में नजर आई थीं। इस दौरान पूजा ने बिकिनी पहनी थी। बस उनकी उसी बिकिनी की नीलामी हुई थी। पूजा ने खुद इस बारे में बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि फिर उस बिकिनी लेने वाले ने आगे जाकर क्या किया था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी।

कितने में हुई थी बिकिनी की नीलामी पूजा ने कपिल शर्मा शो में इस किस्से के बारे में बताया था। मई 1993 में मुंबई के क्रॉसवर्ड में 'फॉरएवर यॉर्स' नाम से एक खास नीलामी कार्यक्रम इवेंट किया गया था। इस दौरान स्टार्स के पहने हुए कपड़ों और बाकी चीजों की नीलामी हुई थी। इस इवेंट को अर्चना पूरन सिंह ने होस्ट किया था। इस नीलामी के दौरान पूजा बेदी की बिकिनी के लिए एक शख्स ने 1500 रुपये की बोली लगाई और फिर उसे खरीद लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस शख्स की दीवानगी यहीं खत्म नहीं हुई।

पूजा का दीवाना हो गया था वह शख्स पूजा ने बताया था कि वह व्यक्ति उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसने अपना नाम उनके पसंदीदा परफ्यूम 'अनाइस-अनाइस' के नाम पर रख लिया था। इतना ही नहीं वह उन्हें कई बार फोन करता और खून से लिखे खत भी भेजता था।

पूजा के घर बिकिनी लेकर आ गया था वह फैन लेकिन फिर एक दिन उस शख्स ने हद पार कर दी। वह शख्स पूजा बेदी की नीलामी में खरीदी हुई बिकिनी लेकर उनके घर पहुंच गया। पूजा ने उसे बैठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों से वह परेशान हो गई थीं। पूजा ने बताया था कि यह सब तब तक होता रहा जब तक कि उनकी शादी नहीं हो गई। बता दें कि पूजा बेदी ने 6 मई 1994 को फरहान फर्नीचरवाला से शादी की थी।

दोनों ने साढ़े 3 साल डेट करने के बाद शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं अलाया फर्नीचरवाला और ओमर फर्नीचरवाला। हालांकि 12 साल बाद अलग होने के बाद दोनों अलग हो गए।