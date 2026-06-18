97 की उम्र में इस अभिनेत्री ने जताई थी संबंध बनाने की इच्छा, कहा था- 'सेक्स करना चाहती हूं क्योंकि...'
जोहरा सहगल अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। उनके दिल में जो होता था वो उसे बिना किसी झिझक कह देती थीं। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। जोहरा ने 102 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई।
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जोहरा सहगल को कौन नहीं जानता है। जोहरा एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक शानदार डांसर भी रहीं हैं। उन्होंने कपूर फैमिली की एक-दो नहीं बल्कि चार पीढ़ियों संग पर्दे पर काम किया है। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। जोहरा ने 102 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन 97 साल की उम्र में जोहरा ने जो इच्छा जताई थी उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गाएगी।
97 साल की उम्र में कही थी सेक्स करने की बात
जोहरा सहगल अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। उनके दिल में जो होता था वो उसे बिना किसी झिझक कह देती थीं। जोहरा ने 97 साल की उम्र में टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब जोहरा से एक सवाल किया गया, जिसका उन्होंने बेहद ही मजेदार जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि इस उम्र में भी उनकी जिंदादिली का राज क्या है? इस पर उन्होंने बिंदास अंदाज में जवाब दिया- ह्यूमर और सेक्स। जोहरा ने कहा था, 'इस उम्र में भी उनके लिए सेक्स बहुत जरूरी है।' जोहरा के इस जवाब ने सभी को हैरान कर दिया था।
थिएटर से जुड़ी थीं जोहरा
जोहरा 14 साल तक थियेटर से भी जुड़ी रहीं। इसके अलावा वो 'नीचा नगर', 'अफसर', 'दिल से', 'सांवरिया', 'चीनी कम' जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने तंदूरी नाइट्स, द ज्वेल इन द क्राउन और अम्मा एंड फैमिली जैसे टीवी शोज भी किए। जोहरा सहगल ने 8 दशक से भी लंबे समय तक फिल्मों में काम किया और अलग मुकाम बनाया। यही नहीं, जोहरा सहगल को भारत की पहली महिला अभिनेत्री माना जाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली।
इन अवॉर्ड्स से नवाजी गईं थीं जोहरा सहगल
जोहरा सहगल को साल 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2001 में कालिदास सम्मान और 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। फिर साल 2010 में जोहरा सहगल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
आठ साल छोटे लड़के से की शादी
बता दें कि जोहरा सहगल को बचपन से ही डांसिंग और एक्टिंग का काफी शौक था। इस शौक ने तब और ज्यादा उड़ान भरी जब देहरादून के डांसर और कोरियोग्राफर उदय शंकर का डांस देखा। वो उनसे काफी प्रभावित हुईं थीं। इसके बाद उन्होंने उनकी डांस अकेडमी भी ज्वॉइन की। यहीं उनकी मुलाकात कामेश्वर सहगल हुई। कुछ ही समय में दोनों को प्यार हो गया। कामेश्वर सहगल इंदौर के कुछेक युवा वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें डांसिंग और पेंटिंग का भी शौक था। कामेश्वर सहगल,जोहरा से आठ साल छोटे थे। फिर भी दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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