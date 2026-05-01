सीन जिसके लिए मेकर्स ने उड़ाईं 11 करोड़ की 2 गाड़ियां, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए ₹2800 करोड़
फिल्ममेकर्स कई बार ऐसे सीन्स सोच लेते हैं जिनकी कल्पना करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें हकीकत में शूट करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि यह चेलैंज मेकर्स ने स्वीकार करते हुए 11 करोड़ की 2 गाड़ियां उड़ा दी थीं।
फिल्ममेकर्स क्रिएटिविटी के मामले में कई बार दीवानगी की हद पार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था इस फिल्म के एक सीन में, जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में गिना जाता है। इस कंपनी के फैन्टम कार की कीमत 11 करोड़ रुपये है। एक फिल्म का सीन शूट करते हुए मेकर्स ने ऐसी एक नहीं बल्कि 2 फैन्टम कारें तबाह कर दी थीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुरानी गाड़ियां होंगी जिन्हें रीफर्बिश किया गया होगा तो आप गलत हैं। मेकर्स ने इस गाड़ियों को कंपनी से खास तौर पर खरीदा था ताकि फिल्म के इस सीन के लिए खासतौर पर उन्हें उड़ाया जा सके।
किस सीन में तबाह की गई थी ये गाड़ी?
हम बात कर रहे हैं मार्वल की फिल्म 'आयरन मैन 2' की, जिसके एक सीन में विलेन रोल्स रॉयस फैन्टम को 2 हिस्सों में काट देता है। कम लोग जानते हैं कि फिल्म के उस सीन में दिखाई गई वो कार असल में असली है। हम उसी सीन की बात कर रहे हैं जिसमें आयरन मैन और ईवान वांको (व्हिप्लैश) की रेसिंग ट्रैक पर फाइट होती है। ईवान एक ही इलैक्ट्रिक हंटर से फैन्टम कार को 2 टुकड़ों में बांट देता है। बाद में आयरन मैन हल्की सी किक मारकर इस गाड़ी को ट्रैक से हटाता है। कम लोग जानते हैं कि इस सीन के लिए मार्वल ने एक नहीं बल्कि 2 रोल्स रॉयस बर्बाद की थीं।
मेकर्स ने क्यों नहीं किया VFX इस्तेमाल?
मेकर्स को पता था कि इस सीन को जिस तरह सोचा गया है उस तरह इसे CGI से इसे बना पाना संभव नहीं होगा। क्योंकि यह काफी जटिल हो जाता और इसमें काफी ज्यादा मेहनत और वक्त भी जाता। अब क्योंकि मार्वल एक बड़ा और कामयाब स्टूडियो है, तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 रोल्स रॉयस खरीदीं और दोनों गाड़ियों को पहले बड़ी सावधानी से काटा और फिर साथ में चिपका दिया। शूटिंग के वक्त उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके दोनों गाड़ियों को दो टुकड़ों में बांटा और उड़वाया गया। इससे यह देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है।
फिल्म ने की 3 गुना से ज्यादा की कमाई
हालांकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेकर्स को यह बहुत महंगा पड़ा होगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि तकरीबन 900 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म का यह सीन खासतौर पर लोगों को याद है, क्योंकि इसे इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया था कि यह आज तक लोगों के जेहन में ताजा है। टोनी स्टार्क की इस फिल्म के लिए काफी तारीफ हुई थी। इसे मार्वल फिल्मों के कुछ सबसे यादगार सीन्स में गिना जाता है।
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