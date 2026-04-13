क्या होता है VFX, GCI और SFX में फर्क! कैसे इस्तेमाल होती हैं ये तकनीक? फिल्म देखते वक्त कैसे पहचाने अंतर?
रामायण की रिलीज से पहले फिर एक बार VFX और CGI जैसे टर्म्स चर्चा में हैं। लेकिन क्या आपको इनके बीच का फर्क पता है? तो चलिए समझते हैं कि फिल्मों में इनका इस्तेमाल क्या होता है और आप इन्हें पर्दे पर कैसे पहचान सकते हैं।
फिल्ममेकिंग आज टेक्निकली इतनी ज्यादा एडवांस आर्ट हो चुकी है, कि कंप्यूटर की मदद से अकल्पनीय चीजों को भी पर्दे पर हकीकत जैसा दिखा दिया जाता है। चाहे 'बाहुबली' के विशाल महल हों या 'एवेंजर्स' की स्पेस में हुई जंग, इन सबको मुमकिन बनाने के पीछे 3 मुख्य तकनीकों का हाथ होता है- VFX, CGI और SFX। रामायण के टीजर की रिलीज के बाद एक बार फिर ये टेक्निकल टर्म्स चर्चा में हैं। लोग अक्सर लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर ये एक-दूसरे से काफी अलग हैं। तो चलिए आज इन तीनों के बीच के फर्क भी समझते हैं और यह भी जानते हैं कि पर्दे पर देखते वक्त इसे किस तरह पहचानें।
क्या होता है SFX और कैसे करते हैं इस्तेमाल?
सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल इफेक्ट्स यानी SFX की। यह वह तकनीक है जिसे फिल्म की शूटिंग के दौरान 'लाइव' कैमरे के सामने ही अंजाम दिया जाता है। इसे अक्सर 'प्रैक्टिकल इफेक्ट्स' भी कहा जाता है। अगर किसी सीन में कोई बम धमाका हो रहा है, किसी को नकली खून से लथपथ दिखाया जा रहा है या फिर पुरानी फिल्मों की तरह असली दिखने वाले रोबोटिक पुतलों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वह SFX है। इसमें कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता, बल्कि सब कुछ फिजिकल होता है। उदाहरण के लिए सेट पर बारिश करवाना, झूठा स्नोफॉल या कांच का टूटना, यह सब स्पेशल इफेक्ट्स की कैटेगरी में आता है।
क्या होता है CGI? फिल्मों में कहां होता है यूज?
इसके बाद नंबर आता है CGI का, जिसे कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहा जाता है। यह पूरी तरह से कंप्यूटर के अंदर तैयार की गई तस्वीरें या वीडियो क्लिप होती हैं। CGI का इस्तेमाल उन चीजों को बनाने के लिए किया जाता है जो असल जिंदगी में मौजूद नहीं हैं या जिन्हें सेट पर बनाना बहुत महंगा या नामुमकिन है। जैसे अवतार फिल्म के नीले रंग के लोग या किसी फिल्म में दिखने वाले विशाल एलियन। इसमें 3D मॉडल्स और डिजिटल ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके इस तरह बनाया जाता है जो बिल्कुल असली लगते हैं। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें कैमरे से शूट की गई किसी असल फुटेज की जरूरत नहीं होती।
फिल्मों में कहां-कैसे होता है VFX का इस्तेमाल?
आखिर में आती है वो तकनीक जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर रहता है। भारत में हम ज्यादातर मामलों में हर चीज को VFX समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स। यह दरअसल फिल्माई गई असली फुटेज और डिजिटल दुनिया का एक मेल है। VFX का काम हमेशा शूटिंग के बाद कंप्यूटर पर किया जाता है। इसके लिए पहले असल फुटेज की जरूरत होती है। इसका सबसे बड़ा काम है कैमरे से शूट किए गए असली सीन और कंप्यूटर पर बनी CGI को एक साथ इतनी सफाई से जोड़ना कि वे एक ही फ्रेम का हिस्सा लगें। मान लीजिए किसी हीरो को ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया है, अब उस पर्दे को हटाकर वहां जलता हुआ शहर या उड़ते हुए पहाड़ दिखाना है, तो यह तकनीक VFX है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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