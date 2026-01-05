Hindustan Hindi News
जानिए 1000 करोड़ी फिल्मों KGF 2, जवान और धुरंधर में क्या है कॉमन?

पिछले कुछ साल भारतीय सिनेमा के लिए खास रहे हैं। इन सालों में कुछेक 1000 करोड़ी फिल्में भी आई जिन्होंने दुनियाभर में कमाई का डंका बजाया। खास बात ये रही कि टॉप 10 फिल्मों में तीन ऐसी फिल्में हैं जिसमें एक कॉमन फैक्टर है, जानिए क्या-

Jan 05, 2026 03:08 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय सिनेमा के लिए पिछले कुछ साल खास रहे हैं। इन सालों में कई शानदार फिल्में आईं, जिन्होंने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई। इन फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2, RRR और अब धुरंधर भी शामिल हो गई है। वहीं KGF चैप्टर 2 और शाहरुख खान की जवान भी टॉप 10 में बनी हुई हैं। अगर इन टॉप 10 पर एक नजर डालें तो तीन फिल्मों, जवान, KGF 2 और अब धुरंधर में एक कॉमन फैक्टर नजर आता है। ये कॉमन फैक्टर एक एक्टर है जो इन 1000 करोड़ी फिल्मों का हिस्सा है।

कॉमन फैक्टर हैं एक्टर संजय दत्त, जिन्होंने इन तीनों फिल्मों में अपने किरदारों से छाप छोड़ दी।

धुरंधर में पाकिस्तानी पुलिस अफसर असलम चौधरी

पिछले महीने रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने पाकिस्तानी पुलिस ऑफिस असलम चौधरी का ग्रे शेड वाला किरदार निभाया है। फिल्म में हवा-हवा गाने के साथ उनकी एंट्री से लेकर उनका एक्शन अवतार ऑडियंस को पसंद आया। स्नाजय दत्त स्टारर ये फिल्म हाल में वर्ल्डवाइड 1209 करोड़ पार पहुंच चुकी है।

sanjay dutt as aslam chaudhary

शाहरुख खान की फिल्म जवान का नायक

शाहरुख के करियर के लिए साल 2023 में आई उनकी फिल्म जवान खास रही। इसी फिल्म एम् शाहरुख खान ने डबल रोल और संजय दत्त ने इंस्पेक्टर नाइक के रूप में एक दमदार कैमियो किया था। ये कैमियो इतना दमदार था कि जैसे ही संजय दत्त स्क्रीन पर आए ऑडियंस हैरानी से ताली बजाने लगी थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

sanjay dutt in jawan

संजय दत्त ने KGF 2 में निभाया था अधीरा का किरदार
साल 2022 में आई यश स्टारर फिल्म KGF में संजय दत्त ने दमदार अधीरा का किरदार निभा कर दहशत पैदा कर दी थी।

sanjay dutt in kgf 2 as adheera

अधीरा का किरदार और लुक इतना खतरनाक था कि जब-जब फिल्म के हीरो का जिक्र होगा ये विलेन भी याद किया जाएगा। संजय तक की ये फिल्म भी वर्ल्डवाइल्ड 1200 से 1250 करोड़ तक कमा गई थी। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है।

