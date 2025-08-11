ममता बनर्जी ने ‘केसरी चैप्टर 2’ के निर्माताओं की आलोचना की, कहा- भाषा आतंकवादी
अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की क्रिटिक्स ने तारीफ की थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी। अब ममता बनर्जी ने इस फिल्म की आलोचना की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद, उन्होंने अक्षय कुमार और आर माधवन की फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ के निर्माताओं की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म में बंगाली क्रांतिकारी खुदीराम बोस को “खुदीराम सिंह” के रूप में पेश करके बंगाली भाषा और इतिहास का अपमान किया गया है।
ममता बनर्जी का पोस्ट
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “हाल ही में एक हिंदी फिल्म में क्रांतिकारी खुदीराम को ‘सिंह’ कहा गया। स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनका अपमान क्यों? क्या भाषा आतंकवादी अब अमर क्रांतिकारी खुदीराम का नाम भी तोड़-मरोड़कर पेश करेंगे?” इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह इस बदलाव को बंगाली पहचान और वीर राष्ट्रभक्तों की विरासत का अपमान मानती हैं।
बंगाल के बेटे को पंजाब के बेटे के रूप में दिखाया गया
ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि बंगाल के बेटे को पंजाब के बेटे के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने लिखा, “मिदनापुर के हमारे अदम्य किशोर को पंजाब के बेटे के रूप में दिखाया गया है। असहनीय! लेकिन हमने हमेशा देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक इस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी है।”
एफआईआर
इससे पहले, जून में बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हुए फिल्म के सात निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दायर कराई गई थी। आरोप लगाया था कि फिल्म में खुदीराम बोस को “खुदीराम सिंह” और बरिंद्र कुमार घोष को “बिरेन्द्र कुमार” के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो गलत है।
कौन थे खुदीराम बोस?
देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, खुदीराम बोस को 11 अगस्त, 1908 को 18 साल की उम्र में मुजफ़्फरपुर बम कांड में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।