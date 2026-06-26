अक्षय कुमार की कॉमेडी और दिशा पाटनी के ग्लैमर ने लूटी महफिल, वेलकम टू द जंगल देख पब्लिक बजा रही सीटियां
Welcome To The Jungle Social Media Review: अहमद खान की वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं। अक्षय कुमार की कॉमेडी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
2007 में आई वेलकम का तीसरा पार्ट वेलकम टू द जंगल आज यानी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। वेलकम टू द जंगल एक मल्टी-स्टारर फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कई बड़े कलाकार नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोग अक्षय कुमार की कॉमेडी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स दिशा पाटनी के बारे में भी सोशल मीडिया पर अपनी राय सामने रख रहे हैं। एक यूजर ने कहा- हॉल में लोग फिल्म देखकर सीटियां और तालियां बजा रहे हैं।
अक्षय कुमार का कॉमेडी में कमबैक
इस कॉमेडी फिल्म को लेकर एक यूजर ने लिखा- वेलकम टू द जंगल एक फुल ऑन एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म में इतना बवाल और इतना ज्यादा स्टार पावर है कि रिव्यू से ज्यादा दर्शकों के रिएक्शन मायने रखते हैं। एक दूसरे यूजर बोला- कॉमेडी में अक्षय कुमार का कमबैक हुआ है। भूत बंगला तो सिर्फ ट्रेलर था। वेलकम टू द जंगल पूरी फिल्म है।
दिशा पाटनी के ग्लैमर की भी हो रही तारीफ
एक यूजर ने दिशा पाटनी के ग्लैमर की तारीफ करते हुए लिखा- वेलकम टू द जंगल में दिशा पाटनी ने अपने ग्लैमर से पूरी महफिल लूट ली। एक ने कहा- दिशा पाटनी वेलकम टू द जंगल में हाई वोल्टेज ग्लैमर लेकर आई हैं। तेरा पैसा मेरा पैसा में दिशा की बोल्ड स्टाइल और फ्लोर पर उनका डांस देखकर मजा आ गया।
फिल्म पब्लिक को आ रही है पसंद
अक्षय की फिल्म को लेकर एक यूजर ने कहा- वेलकम टू द जंगल देखने आई हूं। 70 पर्सेंट हॉल भरा हुआ है। एक दूसरे ने फिल्म को सुपर-डुपर हिट बताया। यूजर ने कहा- फिल्म का सेकेंड हाफ इतना मजेदार बनाया है कि हंसते-हंसते पेट दर्द हो जाएगा। यूजर ने बताया की पब्लिक हॉल में सीटियां और तालियां बजा रही है।
बोर नहीं करेगी वेलकम टू द जंगल
एक यूजर ने कहा कि तीन घंटे कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ने लिखा- फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, ये कह सकता हूं। एक ने लिखा- भाई मजा आ गया फिल्म देखकर। सोशल मीडिया पर लोगों के रिव्यूज पढ़कर साफ है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कैसा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
12 बजे तक फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई
वेलकम बैक टू द जंगल की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत हुई है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने सुबह 11 बजे तक 1.18 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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