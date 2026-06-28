Box Office: दूसरे दिन 31% बढ़ी वेलकम-3 की कमाई, खराब रेटिंग पर वर्ल्डवाइड कलेक्शन शॉकिंग!
Welcome 3 Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' की कमाई में डे2 पर जबरदस्त ग्रोथ दिखाई पड़ी जानिए भारतीय बॉक्स ऑफिस और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म की अभी तक की कुल कमाई।
मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' को बॉक्स ऑफिस पर इसकी बड़ी स्टार कास्ट का फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन क्रिटिक्स और ज्यादातर ऑडियंस को यह खास प्रभावित नहीं कर पा रही है। जहां तक बात कमाई की है, तो हां, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े अभी तक लगातार बेहतर होते नजर आ रहे हैं। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी अभी तक की कुल कमाई 39 करोड़ रुपये के करीब हो चुकी है और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर यही आंकड़ा 60 करोड़ के करीब (ग्रॉस) जा पहुंचा है।
वेलकम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अनिल कपूर, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस और रवीना टंडन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का पेड प्रिव्यू डे पर कलेक्शन महज 3 करोड़ 75 लाख रुपये रहा था। वेलकम-3 की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की कमाई (डे1) 15 करोड़ 25 लाख रुपये रही दूसरे दिन यही आंकड़ा बढ़कर 20 करोड़ का नंबर टच कर गया। इस तरह शुरुआती 2 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई का कुल आंकड़ा 39 करोड़ हो गया है। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में 31% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है। यह आंकड़ा डे-3 पर और बेहतर हो सकता है।
वेलकम-3 वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
बात फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई की करें तो इसका अभी तक का कुल ओवरसीज कलेक्शन करीब 6 करोड़ रुपये रहा है। इस तरह 10 करोड़ 70 लाख रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ फिल्म का खबर लिखे जाने तक वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 57 करोड़ 50 लाख रुपये पहुंच गया है। अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है, लेकिन रेटिंग और रिव्यू के मामले में यह काफी पीछे रह गई है। फिल्म की IMDb रेटिंग महज 5 है और रोटेन टोमेटोज पर इसे सिर्फ 60% रेटिंग मिली है।
दूसरे दिन घटाए गए फिल्म के शोज
फिल्म के शोज पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन घटाए गए हैं। अगर यह सिलसिला आगे भी जारी रहा तो मेकर्स के लिए मुसीबत हो सकती है। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक डे0 पर फिल्म के 2,494 शोज थे, जो कि पहले दिन 10,892 रखे गए थे। हालांकि दूसरे ही दिन इस नंबर में गिरावट देखने को मिली और फिल्म के करीब 10,396 शोज देशभर में चलाए गए। अभी तक फिल्म को ईवनिंग और नाइट शोज में सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या रविवार को भी यही मोमेन्टम जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब हमें रविवार की शाम तक मिल जाएगा।
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