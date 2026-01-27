खत्म हुआ इंतजार! अनाउंस हुई अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज डेट

संक्षेप: Akshay Kumar Upcoming Film: अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में आएगी।

Welcome To The Jungle Release Date: कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। अक्षय कुमार ने दिसंबर में फिल्म का छोटा-सा वीडियो जारी कर बताया था कि ये फिल्म साल 2026 में आएगी। वहीं अब मेकर्स ने पोस्ट शेयर कर बताया है कि ये फिल्म किस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। आइए आपको भी इसकी रिलीज डेट और स्टार कास्ट के बारे में बताते हैं।

कब आएगी ये फिल्म? ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। इससे पहले साल 2007 में ‘वेलकम’ और साल 2015 में ‘वेलकम बैक’ रिलीज हो चुकी हैं। ‘वेलकम’ औ ‘वेलकम बैक’ को अनीज बज्मी ने डायरेक्ट किया था। वहीं ‘वेलकम टू द जंगल’ को अहमद खान के डायरेक्ट कर रहे हैं।

फिल्म में नजर आएंगे 30 स्टार्स अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फिरोज खान, दिवंगत पंकज धीर, सुदेश बेरी, हेमंत पांडे, जाकिर हुसैन, सयाजी शिंदे और कई अन्य लोग एक साथ नजर आएंगे।