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वेलकम बैक टू द जंगल के इंटरवल में फैंस के लिए है खास सरप्राइज, जानें क्यों सीट से उठ नहीं पाएंगे आप?

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Akshay Kumar Film: वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में देखने वाले फैंस को अक्षय कुमार की फिल्म में एक सरप्राइज मिलेगा। आप इंटरव्ल में अपनी सीट छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जानिए क्या है वो सरप्राइज। 

वेलकम बैक टू द जंगल के इंटरवल में फैंस के लिए है खास सरप्राइज, जानें क्यों सीट से उठ नहीं पाएंगे आप?

जब आप सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरवल होते ही अपनी-अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और तुरंत बाहर खाने-पीने चले जाते हैं। पर जब आप वेलकम बैक टू द जंगल जाने को देखने जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वेलकम बैक टू द जंगल में जैसे ही इंटरवल आएगा और आप अपनी सीट से उठने ही वाले होंगे कि तभी स्क्रीन्स पर अक्षय कुमार आते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं कि लोग अपनी-अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं।

वेलकम बैक टू द जंगल में क्यों सीट से उठ नहीं पाएंगे आप?

दरअसल, वेलकम बैक टू द जंगल में जैसे ही इंटरवल होता है। स्क्रीन पर अक्षय कुमार आते हैं और कहते हैं कि उनका और दिशा पटानी का एक गाना है जिसे फिल्म में जगह नहीं मिली, इसलिए वो गाना इंटरवल में प्ले किया जा रहा है। इस ऐलान के बाद स्क्रीन पर अक्षय कुमार और दिशा पटानी का गाना क्यों स्क्रीन पर आता है। ये गाना सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर तलविंदर का गाना है।

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दर्शकों को पसंद आई दिशा और अक्षय की जोड़ी

सिनेमाघरों में जब ये गाना आता है तो जो लोग सीट से खड़े हुए होते हैं, वो वापस बैठ जाते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसी भी डिमांड करते हैं कि गाने को रोक दिया जाए और इंटरवल के बाद प्ले किया जाए। गाने के बाद इंटरवल में कुछ विज्ञापन आते हैं और लोग उसके बाद बाहर जाते हैं। दिशा पटानी और अक्षय कुमार की जोड़ी इस गाने में काफी अच्छी लगी है।

लोगों को हंसा रही है वेलकम बैक टू द जंगल

वेलकम बैक टू द जंगल की बात करें तो ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। हॉल के अंदर लोगों की हंसी सुनाई पड़ती है। अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको फिल्म में कोई लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक घर पर छोड़कर जाएंगे तभी आपको ये फिल्म मजेदार लगने वाली है।

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अक्षय, अरशद और सुनील शेट्टी की नोकझोंक आएगी पसंद

फिल्म में कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। अक्षय कुमार, अरशद वारसी और अक्षय कुमार के बीच फिल्म में लगातार एक नोकझोंक चलती रहती है। ये नोकझोंक आपको हंसाएगी। अक्षय कुमार एक बार फिर अपने बेस्ट कॉमिक रोल में नजर आए हैं।

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बड़ी मल्टी-स्टारर फिल्म है वेलकम बैक टू द जंगल

फिल्म में साल 2007 में आई वेलकम के भी कुछ रिफरेंस सुनाई पड़ते हैं। इन रेफरेंस पर लगो हंसते और ठहाके लगाते दिखाई पड़े। वेलकम बैट टू द जंगल एक बड़ी मल्टी-स्टारर फिल्म है। इसमें सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, श्रेयस तलपडे, रवीना टडन, उर्वशी रौतेला, अक्षय कुमार, परेश रावल, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, जैकी श्रॉफ, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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