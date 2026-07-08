Welcome To The Jungle Day 12: अक्षय की फिल्म वीक डेज में भी कर रही है कमाई, 120 करोड़ पार पहुंचा कलेक्शन

Welcome To The Jungle Day 12: अक्षय की फिल्म वीक डेज में भी कर रही है कमाई, 120 करोड़ पार पहुंचा कलेक्शन
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल ने मंगलवार को सधी हुई कमाई की है। आलिया भट्ट की अल्फा को टक्कर दे रही ये फिल्म अब धमाल 4 के आगे टिक पाएगी या नहीं, इस शुक्रवार ये देखना मजेदार होने वाला है।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल एक शानदार कांसेप्ट पर बनी फिल्म है जो ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रही है। अहमद खान ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है जो पहले एक्शन फिल्म बागी 2 डायरेक्ट कर चुके हैं। इस बार वो कॉमेडी से कमाल कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार उनकी फिल्म में पूरे 34 एक्टर्स की लंबी कास्ट है और हर कोई अपने रोल के साथ न्याय करता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म की कमाई की बात करें तो आलिया भट्ट की अल्फा को टक्कर देते हुए वेलकम टू द जंगल दूसरे हफ्ते के वीक डेज में सधी हुई कमाई कर रही है। फिल्म ने कुल 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
फिल्म का 12 दिन का कलेक्शन
अक्षय कुमार की फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार यानी 12 वें दिन 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा ज्यादा शोज के साथ भी 4 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर पाई। ये रहा अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल का अभी तक का कलेक्शन-
|फिल्म- वेलकम टू द जंगल
|कलेक्शन
|पहला हफ्ता
|93.15 करोड़ रुपए
|8 वां दिन
|4.50 करोड़ रुपए
|9 वां दिन
|7.50 करोड़ रुपए
|10 वां दिन
|9.75 करोड़ रुपए
|11 वां दिन
|2.65 करोड़ रुपए
|12 वां दिन
|3.00 करोड़ रुपए
|कुल
|120.55 करोड़ रुपए
फिल्म से जुड़ा आर्थिक संकट
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल पिछले साल दिसंबर में ही रिलीज होनी थी। ल्रेकिन रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला इसे बनाने में आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। इतनी बड़ी कास्ट का डेट्स, समय और शूटिंग मैनेज करना मेकर्स के लिए मुश्किल टास्क रहा था। लेकिन अब फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है और कहानी ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है।
फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी एक ऐसे फ्रॉड बिजनेसमैन की है जो अपना गलत कमाई का पैसा एक फिल्म बनाने पर खर्च करता है।ऐसे लोगों को चुनकर उस फिल्म का हिस्सा बनाता है और फिर एक गांव में छोड़ देता है यहां गांव वाले इन लोगों को अपना मसीहा समझ लेते हैं। कहानी में आगे बहुत सारी कंफ्यूजन है। दिमाग नहीं लगाने पर ये फिल्म पसंद आएगी।
धमाल 4 आने वाली है
फिल्म में जबरदस्त कास्ट है। अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, किरण कुमार, आफताब शिवदासानी, फरीदा जलाल समेत कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं। आगे अजय देवगन की धमाल 4 भी इस फिल्म को टक्कर देने वाली है।
डिस्क्लेमर-आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स, SACNILK और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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