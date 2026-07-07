Welcome To The Jungle Day 11: वीकडेज पर भी चल रही है अक्षय कुमार की फिल्म, एल्फा को टक्कर जारी
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल लगातार आलिया भट्ट की फिल्म को टक्कर दे रही है। फिल्म वीकेंड के अलावा वीकडेज पर देखी जा रही है। अपने 11वें दिन इस फिल्म ने इतनी कमाई की है।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल अपने दूसरे हफ्ते में भी टिकी हुई है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इंडस्ट्री के 34 एक्टर्स से ज्यादा कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म की कास्ट ही फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है और इसी लिए दूसरे हफ्ते में ऑडियंस इस फिल्म को देखने थिएटर तक पहुंच रहे हैं। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की परफॉरमेंस ऑडियंस को एंटरटेन करने में कामयाब हो रही है। इस वीकेंड के कलेक्शन के बाद फिल्म ने वीकडेज में भी कमाई की है। फिल्म 11 दिनों में कुल 117 करोड़ कमा लिए हैं।
फिल्म का कलेक्शन
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर देखकर लग रहा था कि ये ज्यादा दिनों तक ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन ऑडियंस को ये स्टारकास्ट से भरी फिल्म पसंद आ रही है। फिल्म एन दूसरे सोमवार को 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में ये फिल्म 93 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और अब 11 दिनों में ये कुल आंकड़ा 117 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म कमाई जारी रखेगी और अपना बजट निकाल पाएगी। अक्षय कुमार की ये फिल्म लगातार हाल में रिलीज हुई आलिया भट्ट की एल्फा को टक्कर दे रही है। एल्फा ने सोमवार को 3.85 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है।
फिल्म के डिजिटल राइट्स बेचे गए
रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स ने फिल्म के डिजिटल, सेटेलाइट और म्यूजिक राइट्स पहले ही बेच दिए थे। उसी रकम से बजट निकाला गया है। अब माना जा रहा है फिल्म जो भी कमाई थिएटर से करेगी वो प्रॉफिट का हिस्सा है। एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपनी फीस का एक टुकड़ा भर लिया है। बाक़ी की फीस फिल्म के प्रॉफिट से लेने की खबर है।
फिल्म की कास्ट और कहानी
वेलकम टू द की लंबी कास्ट खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में कई बड़े हीरो के साथ सपोर्टिंग एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इन सभी कलाकारों के काम ने ऑडियंस को प्रभावित किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, तुषार कपूर, परेश रावल, अरशद वारसी, श्रेयस तलपडे, मुकेश तिवारी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अफताब शिवदासानी समेत कई एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म की कहानी एक भ्रष्ट बिजनेसमैन के इर्दगिर्द रची गई है।। वो अपने काले पैसों को एक फिल्म पर लगता था। फिल्म थिएटर पर देखी जा रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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