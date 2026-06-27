'वेलकम टू द जंगल' की धमाकेदार ओपनिंग, क्या तोड़ पाई 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का रिकॉर्ड?
Welcome vs Welcome Back vs Welcome To The Jungle: कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘वेलकम’ और ‘वेलकम बैक’ से ज्यादा की कमाई की है।
'वेलकम' और 'वेलकम बैक' के बाद 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में हुई है। ये 'वेलकम' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज दिए हैं। वहीं पहले दिन इस फिल्म ने पहले दो पार्ट 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि तीनों पार्ट ने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की है।
1. वेलकम (2007)
साल 2007 में आई फिल्म 'वेलकम' लोगों को काफी पसंद आई थी। इसके कैरेक्टर- उदय भाई और मजनू भाई को लोग आज भी याद करते हैं। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर कुछ ऐसा रहा था।
- पहले दिन की कमाई: 3.35 करोड़
- भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन): 70.13 करोड़
- वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 119.50 करोड़
2. वेलकम बैक (2015)
ठीक 8 साल बाद, साल 2015 में इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे।
- पहले दिन की कमाई: 14.40 करोड़
- भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन): 96.55 करोड़
- वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 168.70 करोड़
3. 'वेलकम टू द जंगल' (2026)
आज रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने डे0 पर 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं डे 1 पर फिल्म ने 15 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। इसके साथ ही, फिल्म का कुल कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
तीनों फिल्मों के डे 1 की कमाई
- वेलकम : 3.35 करोड़ रुपये
- वेलकम बैक : 14.40 करोड़ रुपये
- वेलकम टू द जंगल : 15 करोड़ रुपये
मतलब ओपनिंग डे के कलेक्शन के मामले में 'वेलकम टू द जंगल' ने 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' को पीछे छोड़ दिया है।
क्या बनेगा नया रिकॉर्ड?
फिल्म को पहले दिन दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और वीकेंड (शनिवार और रविवार) पर इसके कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि क्या 'वेलकम टू द जंगल', 'वेलकम बैक' के लाइफटाइम नेट कलेक्शन (96.55 करोड़) और वर्ल्डवाइड कलेक्शन (168.70 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़कर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं।
‘वेलकम टू द जंगल’ कास्ट
फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर समेत 34 एक्टर्स हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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