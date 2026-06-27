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'वेलकम टू द जंगल' की धमाकेदार ओपनिंग, क्या तोड़ पाई 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का रिकॉर्ड?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Welcome vs Welcome Back vs Welcome To The Jungle: कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘वेलकम’ और ‘वेलकम बैक’ से ज्यादा की कमाई की है।

'वेलकम टू द जंगल' की धमाकेदार ओपनिंग, क्या तोड़ पाई 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का रिकॉर्ड?

'वेलकम' और 'वेलकम बैक' के बाद 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में हुई है। ये 'वेलकम' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज दिए हैं। वहीं पहले दिन इस फिल्म ने पहले दो पार्ट 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि तीनों पार्ट ने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की है।

1. वेलकम (2007)

साल 2007 में आई फिल्म 'वेलकम' लोगों को काफी पसंद आई थी। इसके कैरेक्टर- उदय भाई और मजनू भाई को लोग आज भी याद करते हैं। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर कुछ ऐसा रहा था।

- पहले दिन की कमाई: 3.35 करोड़

- भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन): 70.13 करोड़

- वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 119.50 करोड़

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welcome

2. वेलकम बैक (2015)

ठीक 8 साल बाद, साल 2015 में इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे।

- पहले दिन की कमाई: 14.40 करोड़

- भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन): 96.55 करोड़

- वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 168.70 करोड़

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welcome back

3. 'वेलकम टू द जंगल' (2026)

आज रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने डे0 पर 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं डे 1 पर फिल्म ने 15 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है। इसके साथ ही, फिल्म का कुल कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

तीनों फिल्मों के डे 1 की कमाई

- वेलकम : 3.35 करोड़ रुपये

- वेलकम बैक : 14.40 करोड़ रुपये

- वेलकम टू द जंगल : 15 करोड़ रुपये

मतलब ओपनिंग डे के कलेक्शन के मामले में 'वेलकम टू द जंगल' ने 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' को पीछे छोड़ दिया है।

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welcome to the jungle

क्या बनेगा नया रिकॉर्ड?

फिल्म को पहले दिन दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और वीकेंड (शनिवार और रविवार) पर इसके कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि क्या 'वेलकम टू द जंगल', 'वेलकम बैक' के लाइफटाइम नेट कलेक्शन (96.55 करोड़) और वर्ल्डवाइड कलेक्शन (168.70 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़कर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाती है या नहीं।

‘वेलकम टू द जंगल’ कास्ट

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर समेत 34 एक्टर्स हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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