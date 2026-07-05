Welcome To The Jungle BO Day 9: अक्षय की फिल्म ने कमाए 100 करोड़, आलिया की एल्फा को टक्कर

Welcome To The Jungle BO Day 9: अक्षय की फिल्म ने कमाए 100 करोड़, आलिया की एल्फा को टक्कर
Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म हाल में रिलीज हुई आलिया भट्ट की एल्फा को भी टक्कर दे रही है। आज रविवार को फिल्म का कलेक्शन हो सकता है शानदार।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज के 9 दिन बाद तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। इस फिल्म में 34 एक्टर्स की बड़ी कास्ट है जिसे देखने ऑडियंस थिएटर तक जा रही है। फिल्म ने 9 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज रविवार को भी फिल्म सधी हुई कमाई कर सकती है। अक्षय कुमार की ये फिल्म 9 वें दिन कमाई कर आलिया भट्ट की एल्फा को भी टक्कर दे रही है। फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। जल्द फिल्म अपना बजट पार करेगी।
फिल्म का अब तक का कलेक्शन
26 जुन को रिलीज अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल ने अपने पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की शुरुआत की थी। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 93 करोड़ से ज्यादा और अपने दूसरे शुक्रवार को फिल्म में 4.50 करोड़ और शनिवार को 7.35 का कलेक्शन कर फिल्म में 105 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज रविवार को भी फिल्म 114 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म वेलकम टू द जंगल अपनी लंबी कास्ट के लिए याद की जाएगी।
ऐसे निकाला बजट
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल पिछले लंबे समय से अथिक संकट से जूझने के बाद रिलीज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने अपने डिजिटल, म्यूजिक और सेटेलाइट्स राइट्स बेच कर बजट निकाल लिया है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स इसके बॉक्स ऑफिस नतीजे से बेफिक्र हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है आर्थिक संकट को देखते हुए अक्षय कुमार ने फिल्म की फीस कम ली थी। वो फिल्म के प्रॉफिट से अपना हिस्सा लेंगे।
फिल्म की कास्ट
बता दें, फिल्म वेलकम टू द जंगल में 34 एक्टर्स की लंबी कास्ट है। अक्षय कुमार के अलावा सुनील सेट्टी, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जोनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपडे, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, आफताब शिवदासानी, जाकिर हुसैन, ब्रिजेंद्र कालरा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, विंदु दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, पंकज धीर, पुनीत इस्सर और सुदेश बेरी समेत कई और एक्टर्स भी शामिल हैं।
OTT रिलीज
फिल्म के OTT रिलीज की बात करें तो अगस्त में ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो सकती है। अभी OTT रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।