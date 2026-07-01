Box Office Day 6: 100 करोड़ से कितनी दूर वेलकम दू द जंगल? अक्षय कुमार की फिल्म के लिए फीका रहा छठा दिन
Welcome To The Jungle 2026 Box Office: वेलकमटू द जंगल को रिलीज हुए आज यानी 1 जुलाई को 6 दिन हो गए हैं। इस फिल्म ने बुधवार को 4 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। आइए जानते हैं फिल्म का टोटल कलेक्शन।
कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल को रिलीज हुए आज 6 दिन हो गए हैं। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई धीमी है। आज बुधवार को फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। मंगलवार के मुकाबले आज फिल्म की कमाई कम हुई है। वेलकम बैक टू द जंगल की टोटल कमाई की बात करें तो छह दिन में फिल्म ने 85 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
छठे दिन कैसा रहा वेलकम टू द जंगल का हाल?
वेलकम टू द जंगल की आज यानी बुधवार को रात 10 बजे तक 4.63 करोड़ की कमाई हुई है। sacnilk.com के मुताबिक, मंगलवार को फिल्म ने 9.25 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म का छह दिन का टोटल कलेक्शन 86.13 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है।
आज कितनी रही शोज की ऑक्यूपेंसी
आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 9.69 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 14.54 पर्सेंट रही है। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 16.23 पर्सेंट रही है। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 13.49 पर्सेंट रही।
|वेलकम टू द जंगल
|बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन)
|डे 0
|3.75 करोड़
|डे 1
|15.25 करोड़
|डे 2
|20.00 करोड़
|डे 3
|24.75 करोड़
|डे 4
|8.50 करोड़
|डे 5
|9.25 करोड़
|डे 6
|4.63 करोड़
वेलकम टू द जंगल की कास्ट
वेलकम टू द जंगल की बात करें तो ये एक मल्टी-स्टारर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, लारा दत्ता, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, जैकलीन फर्नाडिस, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, फरीदा जलाल, परेश रावल जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस कॉमेडी फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है।
2007 में आई वेलकम का सीक्वल है वेकलम टू द जंगल
वेलकम टू द जंगल साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म वेलकम का सीक्वल है। साल 2007 में वेलकम के बाद वेलकम 2 रिलीज हुई थी। वेलकम साल 2015 में रिलीज हुई थी। वेलकम (2007) में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और परेश रावल जैसे कलाकार नजर आए थे। वेलकम 2 की बात करें तो इस फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर, जॉन अब्राहम, श्रुति हासन और परेश रावल नजर आए थे। वेलकम बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन वेलकम 2 उस तरह अपना जलवा नहीं दिखा पाई थी जिस तरह फिल्म के पहले पार्ट ने दिखाया था।
वेलकम टू द जंगल के प्लॉट की बात करें तो इस फिल्म में परेश रावल और जॉनी लीवर साथ में मिलकर एक फ्लॉप फिल्म बनाना चाहते थे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलीन उस फिल्म के कलाकार होते हैं। फिल्म में मजेदार पंच लाइन्स हैं। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यूज मिले थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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