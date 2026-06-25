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4-4 लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर, बताया सड़कों पर क्यों नहीं निकालते बैटमोबील

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर अहमद खान ने एक बेहद आलीशान घर में रहते हैं। उनके पास लग्जरी कार का कलेक्शन है। उन्होंने अपनी बैटमोबिल गाड़ी को फैंस को दिखाया। अहमद ने बताया कि वो ये गाड़ी यहां नहीं चला सकते हैं।

4-4 लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर, बताया सड़कों पर क्यों नहीं निकालते बैटमोबील

वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर अहमद खान ने हाल ही में अपने घर का टूर करवाया। अहमद खान एक बेहद आलीशान घर में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे रहते हैं। डायरेक्टर के पास लग्जरी कार्स का एक शानदार कलेक्शन भी है। उनकी बैटमोबिल गाड़ी देख आपके होश उड़ जाएंगे। बैटमोबिल कार करीब 24 से 26 फीट लंबी है। वहीं, उनके घर में वर्साचे के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अहमद ने बताया कि उनकी पत्नी को वर्साचे काफी पसंद है।

4000 हजार साल पुराना सेंटर टेबल

पिंकविला अहम खान के घर पहुंचा। अहमद खान ने अपने घर का टूर एक सेंटर टेबल से शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये सेंटर टेबल उन लोगों ने तुर्की से मंगवाया था।डायरेक्टर ने बताया कि ये सेंटर टेबल 4000 साल पुराना है। उस सेंटर टेबल पर मोमबत्तियां और एक ग्लास जार रखा था। उस ग्लास जार में डिजनी से लाई कुछ गेंद रखी थीं।

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4000 हजार साल पुराना सेंटर टेबल

इसके बाद अहमद खान ने उसी टेबल के पास रखी एक बड़ी सी घड़ी के बारे में बताया। उस घड़ी में कुछ अलग-अलग तरह की घड़ियां रखी थीं। अहमद ने बताया कि जब भी बच्चों के साथ बाहर जाते थे, वहां से चीजें लेकर आते हैं। ये वही कलेक्शन है।

घर में है एक बड़ी सी घड़ी

समझाया एंबलम का मतलब

उसी शोकेस के पास वाली दीवार पर एक बड़ा सा एंबलम लगा था। अहमद ने बताया उस एंबल्म में दो ए और दो एस हैं। उनका और उनके एक बेटे का नाम ए से शुरू होता है। उनकी पत्नी और दूसरे बेटे का नाम एस से शुरू होता है। तो ये एंबलम उस तरह से बहुत खास है।

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एंबलम

ब्लैक और गोल्डन थीम का डाइनिंग रूम

अहमद खान के डाइनिंग रूम की बात करें तो उसमें व्हाइट और गोल्डन कलर की डाइनिंग टेबल और कुर्सियां थीं। वहीं, कमरे का थीम ब्लैक और गोल्डन था। अहमद के घर में डाइनिंग रूम में ही उनके सारे अवॉर्ड्स रखे हैं।

डाइनिंग रूम

डाइनिंग रूम से निकलते ही एक रेट्रो स्टाइल गैस स्टेशन रखा है। ये लोग वो अमेरिका से लाए थे। इसके अलावा, गैस स्टेशन के पास एक चेस रखा है। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा चेस खेलता है।

गैस स्टेशन

एमएफ हुसैन की पेंटिंग

चेस के पास वाली दीवार पर एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग लगी है। उस पेंटिंग पर बहुत सारे घोड़े बने हैं। वहीं, पास में एक कॉफी मशीन लगी है। उस मशीन के पास एक चाइनीड वास रखा है। रॉयल ब्लू रंग का वास कमरे के कोने में काफी खूबसूरत लगा।

एमएफ हुसैन की पेंटिंग

अहमद खान ने बताया कि उनकी पत्नी बहुत बड़ी वर्साचे फैन हैं। उनके घर में टेबल लैंप से लेकर सोफे पर रखे कुशन और कार्पेट भी वर्साचे की है। उस सोफे के पीछे की दीवारों पर भी वर्साचे के वॉलपेपर हैं।

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वर्साचे पसंद करती हैं अहमद की पत्नी

अहमद खान की पत्नी ने गिफ्ट की थी पेंटिंग

अहमद खान ने बताया कि इस घर में उनकी फेवरेट चीज है घोड़ी की पेंटिंग जो उन्हें उनकी पत्नी ने गिफ्ट की थी। ये पेंटिंग भी एमएफ हुसैन का काम है। उन्होंने बताया कि जब भी वो अपने घर आते हैं वो दो-तीन मिनट तक पेंटिंग को देखते ही हैं।

पत्नी ने गिफ्ट की है पेंटिंग

उस पेटिंग के पास ही एक बड़ी सी व्हाइट चेयर रखी है। अहमद खान ने बताया कि उन्हें ये चेयर बहुत कम्फर्टेबल लगती है। उसी चेयर के पास एक फायर प्लेस है। उस फायर प्लेस के ऊपर उनकी पत्नी एक पेंटिंग लगी है। अहमद खान ने बताया कि ये उनके घर का बहुत कोजी कॉर्नर है।

अहमद खान को कोजी कॉर्नर

पत्नी की पेंटिंग

पेंटिंग के बारे में बात करते हुए अहमद खान ने बताया कि ये पेटिंग 22 साल पुरानी होगी और उनकी पत्नी आज भी ऐसी ही दिखती हैं जैसी इस पेटिंग में खूबसूरत वो दिख रही हैं।

पेंटिंग

जूते और बैग्स का केलक्शन

अहमद खान के बेडरूम की बात करें तो उसकी थीम भी ब्लैक है। बेडरूम में भी वर्साचे का एक बड़ा सा लोगो है। बेडरूम से लगा एक कमरा है जिसमें उनकी पत्नी के शूज, बैग्स और मेकअप का सामान रखा है।

जूते और बैग्स का केलक्शन

अहमद खान ने इसके बाद अपनी गाड़ी के कलेक्शन को दिखाया। उन्होंने कहा कि हर लड़के को गाड़ियों का शौक होता है।सबसे पहले अहमद ने अपने छोटे बेटे की गाड़ी दिखाई। उनके छोटे बेटे के पास पोर्श बॉक्सटर 718 है।

पोर्श बॉक्सटर 718

अहमद खान की पत्नी के पास मायबाक है। डायरेक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी को ये गाड़ी काफी पसंद थी तो उन्होंने ये अपनी पत्नी को गिफ्ट की थी। अहमद ने बताया इस गाड़ी में केवल चार सीट्स हैं।

मायबाक

इसके अलावा अहमद खान के पास एक जी-वागन है। उन्होंने बताया कि इसका इंजन काफी अच्छा है। अहमद ने कहा कि ये दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है।

जी-वागन

अहमद खान ने इसके बाद अपनी बैटमोबील दिखाई। अहम ने बताया कि बैटमोबील कम से कम 24 से 26 फीट लंबी है।

बैटमोबील

अहमद खान ने बैटमोबिल के अंदर का इंटीरियर भी दिखाया।उन्होंने बताया कि उसका स्टेयरिंग बैट के शेप का है। उन्होंने कहा कि वो इस गाड़ी को बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्ट्रीट लीगल नहीं है। उस गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है।

बैटमोबील

अहम खान की बात करें तो उनकी वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होगी। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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