71 साल की स्टंटमैन ने किया था जिंदा जलने का सीन, OTT पर देखिए यह रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म
हॉलीवुड फिल्म 'फाइनल डेस्टिनेशन - ब्लडलाइन्स' मई 2025 में रिलीज हुई थी और कमाई के मामले में इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तकरीबन 438 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 2,698/- करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। यह फिल्म कई मायने में खास रही थी और इसने कई रिकॉर्ड बनाए थे। क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म के दौरान एक सबसे बुजुर्ग महिला ने आग में जिंदा जलने वाला स्टंट किया था जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए जानते हैं कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के बारे में।
14 साल बाद आया फिल्म का दूसरा पार्ट
'फाइनल डेस्टिनेशन' मूवी सीरीज की हमेशा से काफी क्रेजी फैन फॉलोइंग रही है। फिल्म का पिछला पार्ट 2011 में आया था और इसके नए पार्ट के लिए दर्शकों को 14 साल इंतजार करना पड़ा। फिल्म की कहानी एक पीढ़ी पर लगे ऐसे श्राप के बारे में जो उन सबकी जान लेना चाहता है। फिल्म में एक सीन है जिसके लिए मेकर्स को उपयुक्त स्टंटमैन नहीं मिल रही थी। यह एक बूढ़ी औरत के जिंदा जल जाने का सीन है। इस सीन के लिए यवेट फर्ग्यूसन ने रिटायरमेंट के बाद वापसी की थी।
ऐसा करने वाली दुनिया की पहली औरत
यवेट एक फीमेल स्टंटमैन हैं जिन्होंने 71 साल की उम्र में यह सीन करने का फैसला किया ताकि मेकर्स को उपयुक्त शॉट मिल सके। डायरेक्टर जैक के मुताबिक वह आग में जिंदा जलने का सीन करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। जैक ने बताया कि शूट के दौरान मेकअप आर्टिस्ट और बाकी लोग उन्हें अलग-अलग तरह से मोटिवेट करते रहे थे, लेकिन जब फाइनली उन्होंने यह सीन किया तो सभी को हक्का-बक्का कर दिया। अगर आपने यह फिल्म थिएटर्स में मिस कर दी थी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं।
ओटीटी पर कहां देखें, कितनी है रेटिंग?
थिएटर्स के बाद इसे पिछले दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो इसे फ्री में देख सकते हैं। एक घंटे 50 मिनट की यह फिल्म किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.7 रेटिंग मिली थी और सिनेमाघरों में इसने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए थे।
