धुरंधर के पहले पार्ट में थी यामी गौतम की आवाज? देखें दर्शकों ने अब आदित्य धर की क्या डिटेलिंग खोजी
धुरंधर 2 में यामी गौतम के कैमियो को लेकर काफी कुछ कहा और लिखा जा चुका है। अब एक स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें डॉक्टर के आगे जो क्रेडिट दिया गया है लोगों को लग रहा है वो यामी गौतम का नाम हैं।
धुरंधर 2 में यामी गौतम का रोल क्या होगा, इस पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चे हैं। अब एक पोस्ट वायरल है जिसमें पहले पार्ट के एंड क्रेडिट में लोगों ने यामी गौतम का नाम खोज निकाला है। लोग मान रहे हैं कि यामी उस पार्ट 1 में भी थीं। हॉस्पिटल जहां रहमान डकैत को लाया गया था, उसमें यामी की आवाज थी। यामी का आगे का रोल सीक्वल में दिखाया जाएगा जो कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से कनेक्टेड होगा। चलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर क्या धुरंधर द रिवेंज को लेकर क्या चल रहा है।
पार्ट 1 में थीं यामी?
एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है, आदित्य धर की पीक डिटेलिंग, उन्होंने बस यामी गौतम का नाम छोटा कर दिया है, वह पार्ट 1 में भी थीं, यह पार्ट 2 में रिवील होगा कि रहमान डकैत जब हॉस्पिटल लाया गया तो जिंदा था लेकिन यामी गौतम ने उसे मरा घोषित कर दिया। साथ में एंड क्रेडिट का स्क्रीनशॉट लगा है। इसमें डॉक्टर के सामने लिखा है YG।
क्या आपने सुनी यामी गौतम की आवाज
मूवी में हमजा का रोल प्ले कर रहे रणवीर सिंह रहमान डकैत को मारकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां वह परेशान होने की एक्टिंग करते हैं। इसी सीन में एक डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो रहमान डकैत की मौत पर 'हां' बोलती है। वह आवाज लोगों को यामी गौतम की लग रही है।
उरी में क्या था यामी का रोल
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट है कि यामी गौतम हॉस्पिटल सीक्वेंस में हैं। उनका रोल छोटा नहीं बल्कि अहम होगा। हालांकि इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है बल्कि कयास ही चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि यामी गौतम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाले रोल में होंगी। इंट्रेस्टिंग बात है कि यामी गौतम उरी में अंडर कवर रॉ एजेंट थीं जो कि नर्स बनकर विकी कौशल की मां की देखभाल करती हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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