सलमान-शाहरुख पर फिल्माया पठान का ये एक्शन सीक्वेंस कार्टून से था कॉपी? यूजर्स बोले-आदित्य धर करता तो…
सलमान खान और शाहरुख खान ने फिल्म पठान में एक एक्शन सीक्वेंस किया था जिसपर ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई थी। एक यूजर ने बताया वो सीक्वेंस बच्चों के कार्टून से कॉपी था। यूजर ने वीडियो शेयर किया है जिस पर लोगों ने अलग रिएक्शन दिए हैं।
साल 2023 में शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान से कमबैक किया था। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया। दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आई। फिल्म के अंत में सलमान खान का कैमियो भी था जिसमें दबंग खान टाइगर बन पठान को बचाने आते हैं। दोनों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। थिएटर में तो इस सीन पर काफी तालियां बजी थीं। लेकिन अब एक रेडिट यूजर ने इस सीक्वेंस को बच्चों के कार्टून का कॉपी बताया है।
क्या पठान में कॉपी हुआ ये एक्शन सीक्वेंस?
रेडिट यूजर ने दो वीडियो को कम्पाइल करके शेयर किया है। पहले वीडियो में बच्चों की कार्टून सीरीज जैकी चैन एडवेंचर्स में एक्शन करता लीड हीरो है। दूसरे वीडियो में शाहरुख खान और सलमान खान का एक्शन। हैरानी वाली बात ये है कि कार्टून में दिखाया गया एक्शन और पठान का एक्शन सीक्वेंस एक जैसा ही लग रहा है। यूजर्स ने दावा किया है कि ये पठान में जैकी चैन एडवेंचर्स सीरीज के एक्शन सीक्वेंस को कॉपी किया गया है। इस वीडियो पर यूजर्स ने रिएक्शन भी दिया है।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘मुझे ये देखकर हैरानी नहीं हुई’, अन्य यूजर ने लिखा, ‘ये कार्टून बेहतर लग रहा है', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये अब पुरानी बात हो गई है', दूसरे यूजर ने लिखा, 'अगर आदित्य धर ये करता तो उसे कॉपीकैट बोलते', एक ने जवाब देते हुए लिखा, 'आदित्य ऐसी फिल्म नहीं करता', एक और यूजर ने लिखा, 'अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा है, मूवी आई हिट हुई और चली गई'।
पठान का बॉक्स ऑफिस
बता दें, बता दें, साल 2023, रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज हुई पठान से शाहरुख खान ने ब्रेक के बाद वापसी की थी। इससे पहले उन्हें साल 2018 में आई फिल्म जीरो में देखा गया था जो बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन पठान से वापसी ने उनके फैंस को खुश कर दिया। इस फिल्म ने दुनियाभर में शानदार कलेक्शन किया। वर्ल्डवाइड 1,055 करोड़, भारत में 657 करोड़ रुपए (ग्रॉस)। फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। इसी साल शाहरुख खान ने जवान जैसी ब्लॉकबस्टर भी दी। इस फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। जवान में शानदार परफॉरमेंस के लिए शाहरुख ने नेशनल अवॉर्ड भी जीता।
बच्चों का करियर बना रहे हैं शाहरुख
वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले ढाई सालों से शाहरुख स्क्रीन से गायब हैं। इन सालों में एक्टर ने अपने बच्चों का करियर सेट करने में उनकी मदद की। एक्टर की बेटी सुहाना खान ने साल 2024 में आई आर्चीज नाम की फिल्म से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके बाद बेटे आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड नाम की सीरीज बनाई जिसके चर्चे अब भी हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में शाहरुख अपने साथ बेटी सुहाना खान को फिल्म किंग में ला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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