Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWas Arijit Singh Forced To Sing Border 2 Song Producer Bhushan Kumar Breaks Silence
अरिजीत सिंह से क्या जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? भूषण कुमार ने दिया जवाब

अरिजीत सिंह से क्या जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? भूषण कुमार ने दिया जवाब

संक्षेप:

अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि उनसे बॉर्डर 2 फिल्म का गाना जबरदस्ती गवाया गया था। अब भूषण कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है।

Jan 29, 2026 07:12 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरिजीत सिंह ने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर सबको बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। वहीं इसके अलावा कई अफवाहें भी आ रही हैं जिसमें से एक है कि अरिजीत को बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं फोर्सफुली यानी जबरदस्ती गाने को कहा गया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या बोले भूषण

एचटी सिटी से बात करते हुए भूषण ने कहा, ‘प्लीज अरिजीत को कॉल करिए और उनसे पूछिए। ये सब बकवास है।’

रेड्डिट पर दरअसल एक दावा किया जा रहा था कि अरिजीत काफी परेशान थे कुछ बड़े म्यूजिक लेबल्स से जो उनके हिसाब से सिंगर से काम करवा रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि अरिजीत बॉर्डर 2 के गाने के लिए क्रिएटिवली काम नहीं कर पाए।

अरिजीत का रिटायरमेंट पोस्ट

खैर अरिजीत की अनाउंसमेंट की बात करें तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, ‘हैप्पी न्यू ईयर सबको। मैं सभी को थैंक्यू कहना चाहूंगा इतने सालों से आप जो मुझे प्यार दे रहे हो और मुझे सुन रहे हो। मैं बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस कर रहा हूं कि अब मैं बतौर प्लेबैक वोकलिस्त कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेने वाला हूं। ये जर्नी काफी शानदार रही है।’

इसके पीछे की वजह

अरिजीत ने आगे कहा, ‘इसका एक कारण काफी सीधा है, मेरी रुचि जल्दी खत्म हो जाती है, यही वजह है कि मैं अक्सर अपने गानों की व्यवस्था में बदलाव करता हूं और उन्हें लाइव परफॉर्म करता हूं।’

ये भी पढ़ें:'इस जीनियस के दिमाग से अब...' अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर बोलीं श्रेया घोषाल

अरिजीत का करियर

अरिजीत के करियर की बात करें तो वह साल 2005 में रिएलिटी शो गुरुकुल में बतौर कंटेस्टेंट बनगए थे। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग डेब्यू साल 2010 में तेलुगु फिल्म से किया। वहीं बॉलीवुड में उन्हें ब्रेक मिला मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत करने चला है दिल से मिला। अरिजीत के करियर का टर्निंग पॉइंट आया आशिकी 2 फिल्म से जो साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसके बाद अरिजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई हिट गाने गाए।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Arijit Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।