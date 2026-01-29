अरिजीत सिंह से क्या जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? भूषण कुमार ने दिया जवाब

संक्षेप: अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि उनसे बॉर्डर 2 फिल्म का गाना जबरदस्ती गवाया गया था। अब भूषण कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है।

अरिजीत सिंह ने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर सबको बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। वहीं इसके अलावा कई अफवाहें भी आ रही हैं जिसमें से एक है कि अरिजीत को बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं फोर्सफुली यानी जबरदस्ती गाने को कहा गया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है।

क्या बोले भूषण एचटी सिटी से बात करते हुए भूषण ने कहा, ‘प्लीज अरिजीत को कॉल करिए और उनसे पूछिए। ये सब बकवास है।’

रेड्डिट पर दरअसल एक दावा किया जा रहा था कि अरिजीत काफी परेशान थे कुछ बड़े म्यूजिक लेबल्स से जो उनके हिसाब से सिंगर से काम करवा रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि अरिजीत बॉर्डर 2 के गाने के लिए क्रिएटिवली काम नहीं कर पाए।

अरिजीत का रिटायरमेंट पोस्ट खैर अरिजीत की अनाउंसमेंट की बात करें तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, ‘हैप्पी न्यू ईयर सबको। मैं सभी को थैंक्यू कहना चाहूंगा इतने सालों से आप जो मुझे प्यार दे रहे हो और मुझे सुन रहे हो। मैं बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस कर रहा हूं कि अब मैं बतौर प्लेबैक वोकलिस्त कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेने वाला हूं। ये जर्नी काफी शानदार रही है।’

इसके पीछे की वजह अरिजीत ने आगे कहा, ‘इसका एक कारण काफी सीधा है, मेरी रुचि जल्दी खत्म हो जाती है, यही वजह है कि मैं अक्सर अपने गानों की व्यवस्था में बदलाव करता हूं और उन्हें लाइव परफॉर्म करता हूं।’