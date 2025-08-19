War 2: वॉर-2 की कुल कमाई 300 करोड़ के पार, अभी तक तोड़ चुकी है इन फिल्मों के रिकॉर्ड

War 2 Worldwide Collection: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर-2 कमाई के मामले में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 300 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है।

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले रजनीकांत की फिल्म 'कुली' के साथ रिलीज हुई वॉर-2 अभी तक 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। रिलीज के बाद महज 5 दिनों में इतनी शानदार कमाई फिल्म को अपनी लागत रिकवर करने में काफी मदद करेगी।

कमाई के मामले में इन्हें पछाड़ दिया जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से लबरेज इस फिल्म को बनाने में 235 करोड़ रुपये की लागत आई थी। फिल्म की कमाई में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी इसने आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' (267 करोड़) को लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया है। इसके अलावा इसने मोहनलाल की 'एल2 एम्पुरान' (₹265.5 करोड़) और अजय देवगन की 'रेड-2' (₹237 करोड़) को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है।

वॉर-2 की अभी तक की कुल कमाई फिल्म की कमाई की बात करें तो वॉर-2 ने रिलीज के बाद से लेकर अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है और इसका ओवरसीज कलेक्शन 60 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुका है। इस तरह 'वॉर-2' का अभी तक का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुका है। फिल्मों के आंकड़े जारी करने वाली वेबसाइट सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सोमवार तक फिल्म का भारत में 183 करोड़ 25 का नेट कलेक्शन हो चुका था और ग्रॉस कमाई 218 करोड़ रुपये हो चुकी है।