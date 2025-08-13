थिएटर में बढ़ रही है रजनीकांत की फिल्म कुली को देखने की मांग, कम स्क्रीन मिलने के बाद भी वॉर 2 से आगे

ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली के बीच बॉक्स ऑफिस टक्कर होने वाली है। खबर में मुताबिक कुली को कम स्क्रीन मिले हैं जिसके बाद भी एडवांस बुकिंग मामले में फिल्म आगे चल रही है।

ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली के बीच जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलने वाला है। एडवांस बुकिंग के मामले में कुली आगे चल रही है। लेकिन ये बढ़त रिलीज के बाद बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी फिल्म को अधिक फायदा पहुंचाने के लिए यशराज फिल्म्स ने भारत में अधिकतर स्क्रीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म कुली अपनी जगह बना रही है। वॉर 2 की तुलना में रजनीकांत की कुली को कम स्क्रीन मिलने की खबर है।

कुली को मिल रहे हैं कम स्क्रीन बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 को प्रोड्यूस कर रही यशराज फिल्म्स ने भारत के सभी सिंगल स्क्रीन, डुअल स्क्रीन और ट्रिपल स्क्रीन थिएटर में 100 प्रतिशत शो बुक कर लिए हैं। रजनीकांत स्टारर फिल्म कुली को सिर्फ चार-स्क्रीन वाले थिएटर्स में एक-दो शो ही मिल रहे थे। लेकिन रिलीज से पहले सिर्फ चार दिनों में बाजी पलट गई है। कुली एडवांस टिकट बुकिंग मामले में कुली, वॉर 2 से आगे चल रही है। शुरू में कुली की रिलीज डे कमाई 8 करोड़ मानी जा रही थी। लेकिन अब एडवांस बुकिंग के शानदार रिस्पॉन्स के बाद ये आंकड़ा बदल गया है। हालांकि, हिंदी ऑडियंस के बीच वॉर 2 आगे नजर आ रही है।