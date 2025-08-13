‘वॉर 2’ या ‘कुली’, एडवांस बुकिंग में किसने मारी बाजी? सामने आए चौंका देने वाले आंकड़े

War 2 vs Coolie: रजनीकांत की ‘कुली’ और ऋतिक रोशन की ‘वॉर 2’ एक साथ एक ही दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही हैं। दोनों की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी सामने आ गई है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सिनेमाघरों में धमाल मचने वाला है। एक तरफ यश राज फिल्म्स की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर “वॉर 2” रिलीज होने जा रही है तो दूसरी तरफ सुपरस्टार रजनीकांत की पैन-इंडिया फिल्म “कुली” दस्तक देने वाली है। दोनों ही फिल्मों का इंतजार फैन्स को लंबे समय से था, लेकिन इस मुकाबले में रजनीकांत की “कुली” ने “वॉर 2” को कड़ी टक्कर देते हुए बढ़त बना ली है।

वॉर 2 की एडवांस बुकिंग - ‘वॉर 2’ की 6,37,071 टिकट्स बिकी हैं। फिल्म को हिंदी और तेलुगू में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने हिंदी 2D से 8.42 करोड़ और तेलुगू 2D से 7.12 करोड़ की कमाई की है। वहीं तमिल वर्जन की बुकिंग बहुत कम रही।

- दिल्ली-एनसीआर से 1.28 करोड़, मुंबई से 0.92 करोड़, बेंगलुरु से 0.52 करोड़ और हैदराबाद से 0.40 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

कुली की एडवांस बुकिंग - Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘कुली’ की कुल 15,88,134 टिकट्स बिकी हैं। तमिल वर्जन ने अकेले एडवांस बुकिंग के जरिए 23.35 करोड़ की कमाई की है। वहीं तेलुगू 2D ने 4.18 करोड़ और हिंदी 2D ने 0.80 करोड़ कमाए हैं।

- तमिलनाडु में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने चेन्नई से 4.10 करोड़, मदुरै से 0.73 करोड़ और कोयंबत्तूर से 1.29 करोड़ रुपये कमाए हैं।