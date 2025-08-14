War 2 : दर्शकों को कैसी लगी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म, पढ़ें ट्विटर रिव्यू

जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज यानी गुरुवार 14 अगस्त को वॉर 2 रिलीज हो गई है। इस फिल्म के जरिए जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है और इसमें उनके साथ ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी हैं।

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म वॉर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो सोशल मीडिया पर फिल्म देखने के बाद लोगों के रिएक्शन आ रहे है। तो अगर आप भी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू।

ट्विटर रिएक्शन एक ने लिखा, 'मैं स्पीचलेस हूं। क्या फिल्म है वॉर 2, फुल एक्शन से भरी हुई एंड तक। ऋतिक रोशन से नजर ही नहीं हटी और जूनियर एनटीआर को देखकर काफी मजा आया।'

वहीं एक ने लिखा, 'मुझे काफी कुछ कहना है, लेकिन स्पॉइलर्स नहीं देना चाहती हूं। यह यश राज फिल्म्स की बेस्ट स्पाई यूनिवर्स फिल्म है जिसमें नॉन स्टॉप एक्शन है। सिर्फ थिएटर्स में देखकर ही मजा आएगा।

एक ने यह भी लिखा कि क्लाइमेक्स अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। लीड एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग।

वॉर 2 फिल्म स्काई फोर्स की बात करें तो इसमें वह अपना वॉर का कबीर का किरदार निभाएंगे जो उन्होंने साल 2019 में रिलीज हुई वॉर में किया था। वॉर 2 में आशुतोष राणा भी हैं। इस फिल्म के जरिए तीनों स्टार्स पहली बार एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वहीं जूनियर एनटीआर की पहली हिंदी फिल्म है। उन्होंने इसके जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया है।