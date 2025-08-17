War 2 Coolie Day 4 Box office Collection Hrithik Roshan Rajnikanth Film close 200 crore mark 200 करोड़ के करीब पहुंची रजनीकांत की फिल्म, चौथे दिन जानिए ऋतिक की फिल्म का हाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
200 करोड़ के करीब पहुंची रजनीकांत की फिल्म, चौथे दिन जानिए ऋतिक की फिल्म का हाल

वॉर 2 और कुली को रिलीज हुए चार दिन हो गए हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म लगातार रजनीकांत की फिल्म से पीछे चल रही है। चौथे दिन भी ऋतिक की फिल्म का वैसा ही हाल है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 10:50 PM
ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की कुली एक ही दिन पर रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों को रिलीज हुए चार दिन हो गए हैं और ऋतिक रोशन की फिल्म रजनीकांत की फिल्म से लगातार पीछे चल रही है। वॉर 2 ने चौथे दिन की कमाई मिलाकर कुल 170.78 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं, कुली ने चारों दिन की कमाई मिलाकर कुल 188.2 करोड़ कमाए हैं।

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने रविवार को 28.18 करोड़ की कमाई की है। वहीं, रजनीकांत की फिल्म ने चौथे दिन 28.95 करोड़ की कमाई की है।

कुली के प्रतिदिन की कमाई

sacnilk.com की मानें तो रजनीकांत की कुली ने पहले दिन 65 करोड़ (तमिल भाषा में 44.5 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़, कन्नड़ में 0.5 करोड़ और तेलगु भाषा में 15.5 करोड़) कमाए थे, दूसरे दिन 54.75 करोड़ (तमिल भाषा में 34.45 करोड़, हिंदी में 6.3 करोड़, कन्नड़ में 0.5 करोड़ और तेलगु भाषा में 13.5 करोड़) , तीसरे दिन 39.5 करोड़ (तमिल भाषा में 25.75 करोड़, हिंदी में 4.25 करोड़, कन्नड़ में 0.25 करोड़ और तेलगु भाषा में 9.25 करोड़) और चौथे दिन 28.95 करोड़ की कमाई की है।

ऋतिक की फिल्म की प्रतिदिन की कमाई

वॉर 2 की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 52 करोड़ (हिंदी में 29 करोड़, तमिल में 0.25 करोड़ और तेलगु में 22.75 करोड़) की कमाई की। दूसरे दिन 57.35 (हिंदी में 44.5 करोड़, तमिल में 0.35 करोड़ और तेलगु में 12.5 करोड़) करोड़ की कमाई, तीसरे दिन 33.25 करोड़ (हिंदी में 26 करोड़, तमिल में 0.3 करोड़ और तेलगु में 6.95 करोड़) की कमाई की है और चौथे दिन 28.18 करोड़ की कमाई की है।

