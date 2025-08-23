War 2 Box Office Collection Day 9 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie War 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ रही 'वॉर 2' की चमक, 9वें दिन की इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
War 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ रही 'वॉर 2' की चमक, 9वें दिन की इतनी कमाई

'वॉर 2' में पहली बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्क्रीन शेयर करते नजर आए। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। फिल्म ने शुरुआत में शानदार कमाई की, लेकिन अब हर दिन इसका कलेक्शन कम होता दिख रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:20 AM
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को पहली बार एक साथ पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे। दोनों 'वॉर 2' में पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आए। फिल्म में ऋतिक और एनटीआर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। 'वॉर 2' 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' ने भी थिएटर्स में दस्तक ने दस्तक दी है। ऐसे में अब 'वॉर 2' का शुक्रवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

कम हो रहा है 'वॉर 2' का कलेक्शन

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के बजट की बात करें तो इसे 400 करोड़ रुपये में बनाया गया है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 9वें दिन 4.00 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 208.25 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 208.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

