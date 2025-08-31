War 2 Box Office Collection Day 17 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie Param Sundari War 2 Box Office: वीकेंड में 'वॉर 2' ने पकड़ी रफ्तार, कर डाली इतने करोड़ों की कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
War 2 Box Office: वीकेंड में 'वॉर 2' ने पकड़ी रफ्तार, कर डाली इतने करोड़ों की कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब 'वॉर 2' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 05:59 AM
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' ने 14 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दी है। 'वॉर 2' में पहली बार ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

लाखों में सिमटी 'वॉर 2' की कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके शनिवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 17वें दिन 1.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 233.00 करोड़ रुपये हो गया है।

'कुली' सिद्धार्थ की फिल्म से सामना

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब 'वॉर 2' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.85 करोड़ रुपये

डे 11- 7.25 करोड़ रुपये

डे 12- 2.15 करोड़ रुपये

डे 13- 2.75 करोड़ रुपये

डे 14- 2.5 करोड़ रुपये

डे 15- 1.50 करोड़ रुपये

डे 16- 0.65 लाख रुपये

डे 17- 1.10 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 233.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

War 2 coolie Hrithik Roshan

