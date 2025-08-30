War 2 Box Office Collection Day 16 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie Param Sundari War 2 Box Office: लाखों में सिमटी 'वॉर 2' की कमाई, करोड़ों छाप रही है 'कुली', जानें दोनों का कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWar 2 Box Office Collection Day 16 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie Param Sundari

War 2 Box Office: लाखों में सिमटी 'वॉर 2' की कमाई, करोड़ों छाप रही है 'कुली', जानें दोनों का कलेक्शन

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की'वॉर 2'  के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब 'वॉर 2' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
War 2 Box Office: लाखों में सिमटी 'वॉर 2' की कमाई, करोड़ों छाप रही है 'कुली', जानें दोनों का कलेक्शन

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' ने 14 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक दी है। इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब 'वॉर 2' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है। 'वॉर 2' में में पहली बार ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का शुक्रवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

लाखों में सिमटी 'वॉर 2' की कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 16वें दिन 0.65 लाख रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 231.90 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं 'कुली' ने शुक्रवार को 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 'कुली' ने अब तक 273.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.85 करोड़ रुपये

डे 11- 7.25 करोड़ रुपये

डे 12- 2.15 करोड़ रुपये

डे 13- 2.75 करोड़ रुपये

डे 14- 2.5 करोड़ रुपये

डे 15- 1.50 करोड़ रुपये

डे 16- 0.65 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 231.90 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

War 2 coolie Hrithik Roshan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।