War 2 Box Office: दूसरे गुरुवार 'वॉर 2' ने दी 'कुली' को टक्कर, दोनों की कमाई में बस इतना अंतर

'वॉर 2' में में पहली बार ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का गुरुवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:02 AM
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' सेम डे यानी 14 अगस्त ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ऐसे में दोनों फिल्में कमाई के मामले में एक-दूसरे को जमकर टक्कर दे रही हैं। हालांकि, 'कुली' कमाई के मामले में 'वॉर 2' से आगे चल रही है। बात करें 'वॉर 2' की तो इसमें में पहली बार ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का गुरुवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

आ गया 'वॉर 2' का गुरुवार का रिजल्ट

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके दूसरे गुरुवार के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 15वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 231.25 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं 'कुली' ने गुरुवार को 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 'कुली' ने अब तक 270.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.85 करोड़ रुपये

डे 11- 7.25 करोड़ रुपये

डे 12- 2.15 करोड़ रुपये

डे 13- 2.75 करोड़ रुपये

डे 14- 2.5 करोड़ रुपये

डे 15- 1.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 231.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

