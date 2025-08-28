War 2 Box Office Collection Day 14 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie War 2 Box Office: 'वॉर 2' के लिए बजट निकालने में छूटे पसीने, 14वें दिन हुई इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
War 2 Box Office: 'वॉर 2' के लिए बजट निकालने में छूटे पसीने, 14वें दिन हुई इतनी कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 06:04 AM
साउथ एक्टर जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दी थी। इस फिल्म के साथ ही सेम डे रजनीकांत की 'कुली' ने भी थिएटर्स में रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में कमाई के मामले में एक-दूसरे को जमकर टक्कर दे रही हैं। हालांकि, 'कुली' कमाई के मामले में 'वॉर 2' से आगे चल रही है। 'वॉर 2' में पहली बार ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का बुधवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

'वॉर 2' ने संडे को की शानदार कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके बुधवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 14वें दिन 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 229.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.85 करोड़ रुपये

डे 11- 7.25 करोड़ रुपये

डे 12- 2.15 करोड़ रुपये

डे 13- 2.75 करोड़ रुपये

डे 14-2.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 229.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

