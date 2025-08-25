War 2 Box Office: 'वॉर 2' पर भारी पड़ी 'कुली', 250 करोड़ पार करने में छूटे पसीने

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। ऋतिक की 'वॉर 2' के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। दोनों ही फिल्में कमाई के मामले में एक-दूसरे को जमकर टक्कर दे रही हैं।'वॉर 2' में पहली बाद ऋतिक और एनटीआर को एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। ऐसे में अब 'वॉर 2' का रविवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

'वॉर 2' ने संडे को की शानदार कमाई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में इनके अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये है।'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके रविवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 11वें दिन 6.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 221.00 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं 'कुली' ने संडे को 10.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 'कुली' ने अब तक 256.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये

डे 11- 6.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)