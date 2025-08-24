War 2 Box Office Collection Day 10 Hrithik Roshan Junior NTR Rajinikanth Coolie War 2 Box Office: वीकेंड में 'वॉर 2' ने बढ़ाई रफ्तार, फिर भी 'कुली' से नहीं ले पाई टक्कर, 10वें दिन की इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
War 2 Box Office: वीकेंड में 'वॉर 2' ने बढ़ाई रफ्तार, फिर भी 'कुली' से नहीं ले पाई टक्कर, 10वें दिन की इतनी कमाई

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के बजट की बात करें तो इसे 400 करोड़ रुपये में बनाया गया है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। ऐसे में अब 'वॉर 2' का शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 06:27 AM
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। ऋतिक और एनटीआर को पहली बार एक साथ पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं। फिल्म में दोनों ही सुपरस्टार्स का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ऋतिक की 'वॉर 2' के साथ ही रजनीकांत की 'कुली' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। ऐसे में अब 'वॉर 2' का शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

'वॉर 2' ने वीकेंड पर मारी छलांग

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' के बजट की बात करें तो इसे 400 करोड़ रुपये में बनाया गया है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके शनिवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 10वें दिन 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 214.50 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं 'कुली' ने शनिवार को 10.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 'कुली' ने अब तक 245.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

डे वाइज देखें 'वॉर 2' का कलेक्शन

डे 1- 52 करोड़ रुपये

डे 2- 57.85 करोड़ रुपये

डे 3- 33.25 करोड़ रुपये

डे 4- 32.65 करोड़ रुपये

डे 5- 8.75 करोड़ रुपये

डे 6- 9 करोड़ रुपये

डे 7- 5.75 करोड़ रुपये

डे 8- 5 करोड़ रुपये

डे 9- 4 करोड़ रुपये

डे 10- 6.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 214.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

