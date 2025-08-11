War 2 Bobby Deol Guest Appearance to Boost Hrithik Roshan and Junior NTR Movie सलमान-शाहरुख नहीं 'वॉर-2' में बॉबी देओल का कैमियो! स्पायवर्स का बढ़ेगा आकार, जुड़ेगा एक और किरदार, Bollywood Hindi News - Hindustan
War 2: सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि वॉर-2 में सलमान खान या शाहरुख खान का कैमियो नजर आ सकता है, लेकिन अब एक ताजा जानकारी के मुताबिक असल में बॉबी देओल मूवी में कैमियो करने वाले हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:07 PM
सलमान-शाहरुख नहीं 'वॉर-2' में बॉबी देओल का कैमियो! स्पायवर्स का बढ़ेगा आकार, जुड़ेगा एक और किरदार

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। टिकटों के लिए धड़ाधड़ एडवांस बुकिंग की जा रही है और ट्रेड एक्सपर्ट जोगिंदर तुनेजा के मुताबिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है और दूसरे दिन क्योंकि 15 अगस्त है, तो ऐसे में कमाई का ग्राफ 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है, और इसी बीच खबर है कि मूवी में लॉर्ड बॉबी कैमियो रोल करते नजर आ सकते हैं।

सलमान नहीं बॉबी देओल का होगा कैमियो

बीते कुछ वक्त से स्पायवर्स फिल्मों में लगातार नए किरदार जोड़े गए हैं। सलमान खान के बाद पहले ऋतिक रोशन और फिर शाहरुख खान YRF के स्पायवर्स का हिस्सा बने। अब खबर है कि 'वॉर-2' के जरिए मेकर्स बॉबी देओल को स्पायवर्स में जोड़ेंगे। टेलीचक्कर के मुताबिक फिल्म 'टाइगर-3' और 'पठान' की तरह दर्शकों को 'वॉर-2' में भी एक सरप्राइज मिलेगा। लेकिन हम यहां सलमान या शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं।

बॉबी देओल बढ़ाएंगे स्पायपर्स का आकार

गॉसिप्स थे कि वॉर-2 में सलमान खान या शाहरुख खान का कैमियो होगा, लेकिन कयासों के विपरीत फिल्म में बॉबी देओल दमदार अंदाज में गेस्ट अपीयरेंस देंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बॉबी देओल की वजह से स्पायवर्स का आकार और बढ़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह कैमियो के बाद आमतौर पर मेकर्स उस किरदार को लीड रोल में ले आते हैं, उसी तरह बॉबी देओल को भी स्पायवर्स में लीड रोल मिल सकता है। लेकिन उनकी मूवी के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

इस बार जूनियर एनटीआर से मुकाबला

बात 'वॉर-2' की करें तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म के प्रीक्वल में ऋतिक रोशन की टाइगर श्रॉफ के साथ टक्कर दिखाई गई थी। अब फिल्म के दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन का मुकाबला जूनियर एनटीआर के साथ है। फिल्म का ट्रेलर और इसके गाने पहले ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, अब देखना यह है कि क्या मेकर्स सोशल मीडिया बज को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे।

