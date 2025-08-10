War 2 Advance Booking: हाथों-हाथ बिक गईं 20 हजार टिकटें, अभी तक इतने करोड़ कमा चुकी फिल्म

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर-2 सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। जानिए अभी तक कितने करोड़ हो चुकी है एडवांस बुकिंग।

War 2 Advance Booking: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और दर्शकों को इस मूवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। एक्शन और थ्रिलर से लबरेज इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और पहले दिन के लिए मेकर्स 5178 शोज चलाने वाले हैं। एडवांस बुकिंग से फिल्म की कमाई का आंकड़ा जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अभी तक फिल्म के 20 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

कितनी भाषाओं- वर्जन्स में रिलीज होगी फिल्म हिंदी के अलावा फिल्म तमिल, तेलुगू और अंग्रेजी में भी रिलीज होगी। इसे दर्शक 2D के अलावा 3D और IMAX फॉरमैट में भी देख पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अभी तक 3 करोड़ 28 लाख रुपये की कमाई एडवांस बुकिंग के जरिए कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरू जैसी जगहों से फिल्म को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखना यह है कि ओपनिंग डे पर फिल्म की कुल कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कितनी रहती है।