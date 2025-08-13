War 2: गोली की रफ्तार से बढ़ी 'वॉर-2' की कमाई! इस वजह से 10 गुना ज्यादा हो गई एडवांस बुकिंग

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म की एडवांस बुकिंग में अचानक आया 10% का उछाल। जानिए कैसे अचानक बढ़ गई फिल्म की कमाई।

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में लगातार सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से पीछे चल रही थी, लेकिन अब अचानक इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 'वॉर-2' की एडवांस कलेक्शन में यह दमदार ग्रोथ इसके तेलुगू वर्जन के शोज की बुकिंग विंडो खुलने के बाद आई हैं। तेलुगू वर्जन के लिए बुकिंग विंडो खुलते ही फिल्म के एडवांस कलेक्शन में 10 गुना तेजी दर्ज की गई।

कैसे 10 गुना बढ़ गई एडवांस बुकिंग? रविवार को यश राज ने फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की थी, और मंगलवार को फिल्म की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ी। मंगलवार तक 'वॉर-2' की प्रति घंटे 2500 टिकटें बिक रही थीं, लेकिन जब तेलुगू शोज की बुकिंग शुरू की गई तो यही आंकड़ा बढ़कर 25 हजार टिकट प्रति घंटे हो गया। इसकी वजह से फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन में दमदार ग्रोथ आई। सोशल मीडिया पर फैंस ने इसके स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिए कि कैसे फिल्म ने अचानक बूस्ट दिखाया है।

देरी से शुरू की तेलुगू शोज की बुकिंग फिल्म के तेलुगू शोज की एडवांस असल में 11 अगस्त को शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टिकट की कीमतों को लेकर सरकार के ऐलान के चलते एक दिन की देरी हुई। फिल्म का पहला पार्ट साल 2019 में रिलीज किया गया था जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ नजर आए थे, अबकी बार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की टक्कर दिखाई जाएगी। बात फिल्म के कलेक्शन की करें तो इसके आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किए हैं।