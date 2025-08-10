War 2 Actress Kiara Advani Share Sweet Late Night Post About Daughter Is Every New Mom Ever sidharth malhotra मां बनने के बाद कियारा आडवाणी ने देर रात शेयर किया पोस्ट, कहा- 'मैं तुम्हारे डायपर बदलती हूं और तुम...', Bollywood Hindi News - Hindustan
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी ने देर रात शेयर किया पोस्ट, कहा- 'मैं तुम्हारे डायपर बदलती हूं और तुम...'

15 जुलाई, 2025 को उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया है। बच्चे के आने के बाद दोनों के घर में खुशियों का माहौल है। बेटी के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद कियारा ने एक पोस्ट शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 11:03 AM
बॉलीवुड की न्यूली मॉम एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे को दे रही हैं। हाल ही में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बेटी के माता-पिता बने हैं। 15 जुलाई, 2025 को उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया है। बच्चे के आने के बाद दोनों के घर में खुशियों का माहौल है। बेटी के जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद कियारा ने एक पोस्ट शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है।

कियारा ने समझाया मां होने का असली मतलब

दरअसल, देर रात कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। कियारा ने सोशल मीडिया पर मां होने का असली मतलब बताया है। कियारा ने एक पोस्ट को री-शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'मैं तुम्हारे डायपर बदलती हूं, तुम मेरी दुनिया बदल दो। यह तो सही बात है।' कियारा ने एक मां के रूप में अपने नए रोल की खुशी और थकान को बखूबी बयां किया। उन्होंने पोस्ट में एक दिल वाला इमोजी भी शेयर की है।

पोस्ट शेयर की दी थी बेटी के आने की खबर

15 जुलाई, 2025 को बेटी के जन्म की जानकारी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी थी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, 'हमारा दिन भावनाओं से भर गया है, क्योंकि अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हमें बेटी हुई है। आप सभी के कियारा और सिद्धार्थ।' इस पोस्ट के साथ कैप्शन में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाथ जोड़ने वाला, हार्ट और नजर का इमोजी शेयर किया था।

कियारा और सिद्धार्थ की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कियारा जल्द ही फिल्म वॉर 2 में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में कियारा के साथ जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं। फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। वॉर को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं, सिद्धार्थ की बात करें तो वह अब परम सुंदरी में नजर आएंगे जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी।

