एक्ट्रेस जिसे स्कूल में 'कौवा' कहकर चिढ़ाते थे बच्चे, बाद में खुद बदलवाई नाम की स्पेलिंग और..

संक्षेप: एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पिता जन्म के वक्त अरबी नामों की एक किताब लेकर आ गए थे, जिनमें से चुनकर उन्हें कोई एक नाम रखना। उन्होंने एक नाम चुना और उसमें K की जगह Q लगा दिया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी के बारे में कम लोग जानते हैं कि उनका नाम आज जो पुकारा जाता है, शुरू से वैसा नहीं था। वामिका के पिता ने उनका जो नाम रखा था, उसकी वजह से उन्हें परेशानी होने लगी थी, जिसके चलते एक्ट्रेस ने बाद में अपना नाम बदला। भूल चूक माफ, बेबी जॉन, खूफिया, जब वी मेट जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं वामिका गब्बी ने एक न्यूज शो के दौरान यह किस्सा सुनाया कि कैसे जब उन्हें अपने नाम की वजह से स्कूल में मुश्किल होने लगी तो उन्होंने खुद अपना नाम बदलवाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूल में कौवा-कौवा चिढ़ाते थे बच्चे वामिका गब्बी ने एक यूट्यूब चैनल पर बाततीच के दौरान बताया, “पापा ने उस वक्त पर 'बच्चों के अरबी नाम', ऐसी एक किताब खरीदी थी। इस किताब से उन्होंने एक नाम चुना और उसका आखिरी अक्षर बदलकर उन्होंने K की जगह Q कर दिया था। तो इस तरह पहले मेरा नाम WAMIQUA होता था। क्योंकि Q के साथ हमेशा U आता है, यह एक नियम है। तो पहले कुछ साल हर कोई मुझे वामिक्वा बोला करता था। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा यह क्या है? मुझे सब कौवा कौवा कहने लग गए थे, मेरे स्कूल में।”