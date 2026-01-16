Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडWaheeda Rehman Turned into wildlife photographer 87 years old rejected delhi 6 for the first time
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई है 87 साल की ये एक्ट्रेस, निभा चुकी हैं आर माधवन की मां का रोल

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई है 87 साल की ये एक्ट्रेस, निभा चुकी हैं आर माधवन की मां का रोल

संक्षेप:

दिल्ली 6, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाने वाली वहीदा रहमान एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुकी हैं। उन्होंने पहले दिल्ली 6 में काम करने से मना कर दिया था। 

Jan 16, 2026 07:38 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वहीदा रहमान अपने वक्त की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी काबीलियत साबित की है। दिल्ली 6 और रंग दे बसंती में वहीदा रहमान ने अहम रोल निभाया था। ये दोनों फिल्में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट की थीं। अब राकेश ने बताया कि पहले वहीदा रहमान ने दिल्ली 6 रिजेक्ट कर दी थी। साथ ही राकेश ने ये भी बताया कि अब एक्ट्रेस क्याकरती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं वहीदा रहमान

स्क्रीन से खास बातचीत में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि वहीदा रहमान उन लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान ने अपने लिए नया पैशन तैयार ढूंढा है। वो अब एक शानदार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं।

राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा, "वहीदा जी हम सबके रोजाना जीवन का हिस्सा हैं। हर ईद में हमें उनके घर से कबाब आते हैं। होली-दिवाली पर हम लोग एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं। उन्हें बर्थ डे और एनिवर्सरीज याद रहती हैं, और हम हमेशा टच में रहते हैं। अब वो एक शानदार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं। उनके पास बहुत से कैमरा हैं, जहां तक मुझे पता है वो अफ्रीका और भारत के जंगलों की यात्रा कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन को वाकई बहुत खूबसूरत बना लिया है। वो सोशल वर्क भी करती हैं।"

वहीदा रहमान

दिल्ली 6 वहीदा रहमान ने कर दी थी रिजेक्ट

इसी बातचीत के दौरान राकेश ने बताया कि वहीदा रहमान ने पहली बार में दिल्ली 6 रिजेक्ट कर दी थी। राकेश ने बताया कि दिल्ली 6 की कहानी लेकर जब वो पहली बार वहीदा के पास गए थे तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने काफी टाइम से एक्टिंग की नहीं है। इसके बाद वहीदा रहमान को रंग दे बसंती के लिए अप्रोच किया गया। रंग दे बसंती की कहानी वहीदा रहमान को पसंद आई थी। उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दिया था।

रंग दे बसंती

जब रंग दे बसंती हिट हो गई तब राकेश फिर से दिल्ली 6 लेकर वहीदा रहमान के पास गए। वहीदा ने कहा कि उन्होंने रंग दे बसंती कर ली, लेकिन अब उनका एक्टिंग करने का मन नहीं है।

ये भी पढ़ें:रात में शूटिंग के खिलाफ थे ऋषि कपूर, रिजेक्ट कर दी थी अपने ही पिता की फिल्म

राकेश ने कैसे वहीदा रहमान को मनाया?

राकेश ने बताया कि उन्होंने कैसे वहीदा रहमान को फिल्म के लिए मनाया। उन्होंने कहा, “कोई दिक्कत नहीं है अगर वो फिल्म नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मैं उनके घर के बाहर ही सेट लगाउंगा। हर रोज जब वो अपने घर के बाहर से गुजरेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा कि सब काम कर रहे हैं और वो नहीं कर रही हैं।” वहीदा राकेश की बात सुनकर हंसने लगीं और उन्होंने फिल्म के लिए हां कहा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bollywood News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।