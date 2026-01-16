वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई है 87 साल की ये एक्ट्रेस, निभा चुकी हैं आर माधवन की मां का रोल

संक्षेप: दिल्ली 6, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाने वाली वहीदा रहमान एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुकी हैं। उन्होंने पहले दिल्ली 6 में काम करने से मना कर दिया था।

वहीदा रहमान अपने वक्त की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक रही हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी काबीलियत साबित की है। दिल्ली 6 और रंग दे बसंती में वहीदा रहमान ने अहम रोल निभाया था। ये दोनों फिल्में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट की थीं। अब राकेश ने बताया कि पहले वहीदा रहमान ने दिल्ली 6 रिजेक्ट कर दी थी। साथ ही राकेश ने ये भी बताया कि अब एक्ट्रेस क्याकरती हैं।

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं वहीदा रहमान स्क्रीन से खास बातचीत में राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि वहीदा रहमान उन लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान ने अपने लिए नया पैशन तैयार ढूंढा है। वो अब एक शानदार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं।

राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कहा, "वहीदा जी हम सबके रोजाना जीवन का हिस्सा हैं। हर ईद में हमें उनके घर से कबाब आते हैं। होली-दिवाली पर हम लोग एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं। उन्हें बर्थ डे और एनिवर्सरीज याद रहती हैं, और हम हमेशा टच में रहते हैं। अब वो एक शानदार वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन गई हैं। उनके पास बहुत से कैमरा हैं, जहां तक मुझे पता है वो अफ्रीका और भारत के जंगलों की यात्रा कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन को वाकई बहुत खूबसूरत बना लिया है। वो सोशल वर्क भी करती हैं।"

दिल्ली 6 वहीदा रहमान ने कर दी थी रिजेक्ट इसी बातचीत के दौरान राकेश ने बताया कि वहीदा रहमान ने पहली बार में दिल्ली 6 रिजेक्ट कर दी थी। राकेश ने बताया कि दिल्ली 6 की कहानी लेकर जब वो पहली बार वहीदा के पास गए थे तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने काफी टाइम से एक्टिंग की नहीं है। इसके बाद वहीदा रहमान को रंग दे बसंती के लिए अप्रोच किया गया। रंग दे बसंती की कहानी वहीदा रहमान को पसंद आई थी। उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दिया था।

जब रंग दे बसंती हिट हो गई तब राकेश फिर से दिल्ली 6 लेकर वहीदा रहमान के पास गए। वहीदा ने कहा कि उन्होंने रंग दे बसंती कर ली, लेकिन अब उनका एक्टिंग करने का मन नहीं है।