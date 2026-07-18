कांग्रेस छोड़ने के बाद वैजयंती माला ने सोनिया गांधी को लिखा था पत्र, कहा था- 'राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी को...'
वैजयंती माला 1984 में कांग्रेस में शामिल हुईं और उसी साल तमिलनाडु के आम चुनाव में हर मुश्किलों को पार करते हुए जीत हासिल की थी। वहीं, 6 साल तक कांग्रेस में कार्य करने बाद उन्होंने उन्होंने साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा।
बॉलीवुड स्टार्स और राजनीति का गहरा नाता है। कई फिल्मी सितारों ने अभिनेता से नेता तक का सफर तय किया है। कई लंबी रेस का घोड़ा बने तो कईयों ने बीच में ही राजनीति को अलविदा कह दिया। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी ही दिग्गज अभिनेत्री रहीं वैजयंती माला। उन्होंने साल 1984 में कांग्रेस में शामिल हुईं और उसी साल तमिलनाडु के आम चुनाव में हर मुश्किलों को पार करते हुए जीत हासिल की थी। वहीं, 6 साल तक कांग्रेस में कार्य करने बाद उन्होंने उन्होंने साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने आखिर इस लेटर में क्या लिखा था।
जीत हासिल कर बंद की लोगों की जुबान
दरअसल, वैजयंती माला साल 1984 में कांग्रेस में शामिल हुईं और उसी साल तमिलनाडु के आम चुनाव में हर मुश्किलों को पार करते हुए जीत हासिल की थी। उस दौर में किसी महिला के लिए संसद सदस्य होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्हें सदियों से चली आ रही लोगों के जेहन में बसी धारणाओं का भी सामना करना था। लोगों के तंज भरे सवालिया लहजे होते थे। लेकिन वो हमेशा जीतती गईं और सबकी बोलती बंद करती गईं। 1989 में वो फिर जीतीं। 1993 में उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए नामित किया गया। लेकिन, साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
सोनिया गांधी को पत्र में लिखी थी ये बात
सोनिया गांधी को लिखे पत्र में एक्ट्रेस ने लिखा, 'राजीव गांधी की मौत के बाद पार्टी को अपने सिद्धांतों से भटकते हुए देखना दुखद है। पार्टी ने अपनी जमीनी स्तर से संपर्क खो दिया है और हर दिन यह देखा जा सकता है कि ईमानदार पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।' कांग्रेस छोड़ने के बाद वहीदा ने इसी साल यानी 1999 में ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं।
वैजयंती माला का फिल्मी करियर
भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार वैजयंती माला ने साल 1949 में महज 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म 'वझकाई' से करियर की शुरुआत की। 1951 की फिल्म 'बहार' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली इस दिग्गज अदाकारा ने 'नागिन', 'देवदास', 'मधुमती' और 'संगम' जैसी सदाबहार फिल्मों में अभिनय और शानदार नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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