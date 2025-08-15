Vivek Ranjan Agnihotri The Bengal Files Trailer Launch Cancelled Due To Political Pressure द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कोलकाता में कैंसल, विवेक बोले- कौन पॉलिटिकल पार्टी जो..., Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड

द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च इवेंट कोलकाता में कैंसल, विवेक बोले- कौन पॉलिटिकल पार्टी जो...

विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। अब फिल्म का ट्रेलर 16 अगस्त को कोलकाता में लॉन्च होना था, लेकिन खबर आई कि वो इवेंट कैंसल कर दिया गया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:30 PM
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर काफी समय से बज है। विवेक हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर विवाद में फंस जाते हैं और अब विवेक ने बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च वाले वेन्यू को कैंसल कर दिया गया है। उन्होंने लेकिन चैलेंज कर दिया है कि ट्रेलर तो वह अब बंगाल ही में ही लॉन्च करेंगे।

क्या है मामला

विवेक ने कहा, 'दोस्तों मैं अभी कोलकाता पहुंचा हूं और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में ही रिलीज करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा उपयुक्ति कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही मैं यहां पहुंचा मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली। हमारा ट्रेलर यहां रिलीज होने वाला था एक थिएटर में जैसा कि बाकी फिल्मों का होता है। हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट था, सब फाइनल था, लेकिन अभी पता चला कि इस इवेंट को कैंसल कर दिया है।'

कौनसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आवाज दबाना चाहती है

विवेक ने कहा, 'यह सब उन्होंने ऑफिशियली लिखकर नहीं बस ऐसे ही बोला है कि वहां ट्रेलर लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि कौन हैं वो लोग, कौनसा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौनसी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसल क्यों करना चाहते हैं।'

हारने वाला नहीं हूं

विवेक ने आखिर में कहा, 'यह सब काफी दुखी कर देने वाला है। क्या भारत में 2 कॉन्स्टीट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक बंगाल का। लेकिन मैं भी हारने नहीं वाला, चाहे कुछ भी हो ट्रेलर यहीं लॉन्च होगा क्योंकि 16 अगस्त को कई हजारों लोगों की जान गई थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है तो ऐसा क्या है वो सच बताने में लोग हमसे खफा हैं। सच छुप नहीं सकता।'

वीडियो शेयर कर विवेक ने लिखा, 'कोलकाता में बस अभी लैंड किया है और पता चला कि जो हमारा फिल्म ट्रेलर लॉन्च का वेन्यू था वो कैंसल कर दिया है। हमारी आवाज कौन दबाना चाहता है? और क्यों? लेकिन मुझे चुप नहीं कराया जा सकता क्योंकि सच चुप नहीं हो सकता। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और फ्री स्पीच को सपोर्ट करें।'

बंगाल फाइल्स के बारे में जानें

बंगाल फाइल्स की बात करें तो इसे विवेक डायरेक्ट कर रहे हैं और लिखा भी उन्होंने ही हैं। फिल्म को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार के अहम किरदार हैं।

vivek agnihotri

