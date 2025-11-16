Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडvivek oberoi talks about his road accident, he was almost died in that
रोड एक्सीडेंट में मौत को मात देकर जिंदा बचे थे विवेक ओबेरॉय, तब से लेकर आज तक नहीं किया ये काम

रोड एक्सीडेंट में मौत को मात देकर जिंदा बचे थे विवेक ओबेरॉय, तब से लेकर आज तक नहीं किया ये काम

संक्षेप: विवेक ओबेरॉय ने हाल में बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में लगभग अपनी जान गवां चुके थे। उस एक्सीडेंट के बाद एक्टर ने अपनी जिंदगी में ये बड़े फैसले लिए जो आज तक फॉलो कर रहे हैं। मौत को मात देकर ज़िंदा बचे थे एक्टर।

Sun, 16 Nov 2025 01:10 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती 4’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इससे पहले रिलीज हुए पार्ट्स में एक्टर नजर आए हैं। विवेक जो उनके किरदारों में पसंद किया गया है। लेकिन फिल्मों में मिली नाकामयाबी के बाद विवेक को एक्टिंग करते हुए कम देखा गया था। अब उनके फैंस मस्ती 4 का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विवेक ने एक इंटरव्यू में मौत को मत देने वाले एक एक्सीडेंट के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो मौत से जंग लड़कर वापस लौटे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विवेक ने किया था मौत का सामना

हाल में दिए एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने कहा, "मैं फिल्म ‘रोड’ की शूटिंग कर रहा था राजस्थान में। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। सड़कें बेहद खूबसूरत थीं, और ड्राइव भी बहुत अच्छी होती, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को 15–20 बार कहा कि धीरे चलाओ, रात में विज़िबिलिटी कम होती है, धीरे चलाओ। मैं आगे की सीट पर बैठा था।" विवेक ने बताया कि उन्होंने बार-बार समझाने के बावजूद ड्राइवर ने उनकी बात नहीं मानी।

सीट के आर-पार हो गए थे लोहे के सरिए

विवेक ने आगे बताया, "मैंने अभी-अभी अपनी सीट रिक्लाइन ही की थी कि तभी एक ज़ोरदार टक्कर हुई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। सामने अचानक एक ऊंटगाड़ी आ गई थी, जिसमें लोहे की लंबी–लंबी सरिए थीं। टक्कर के बाद वे सरिए कार की विंडशील्ड तोड़कर अंदर आ गईं। अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वो सरिए मेरे शरीर को भेद देतीं।" उन्होंने कहा कि टक्कर के बाद वह कार से बाहर भी नहीं निकल पाए क्योंकि सरिए उनकी सीट के ऊपर अटकी हुई थीं। "मैं बच तो गया, मुझे चोट भी नहीं लगी… पर मैं लगभग मर ही गया था।"

हादसे के बाद लिया बड़ा फैसला

विवेक ने आगे बताया कि उस हादसे के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी रात में ट्रैवल नहीं करेंगे। और तभी से आज तक, वो कभी भी कार की फ्रंट सीट पर नहीं बैठे हैं।" इस हादसे ने एक्टर की जिंदगी बदल दी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
vivek oberoi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।