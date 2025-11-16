रोड एक्सीडेंट में मौत को मात देकर जिंदा बचे थे विवेक ओबेरॉय, तब से लेकर आज तक नहीं किया ये काम

संक्षेप: विवेक ओबेरॉय ने हाल में बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में लगभग अपनी जान गवां चुके थे। उस एक्सीडेंट के बाद एक्टर ने अपनी जिंदगी में ये बड़े फैसले लिए जो आज तक फॉलो कर रहे हैं। मौत को मात देकर ज़िंदा बचे थे एक्टर।

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मस्ती 4’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इससे पहले रिलीज हुए पार्ट्स में एक्टर नजर आए हैं। विवेक जो उनके किरदारों में पसंद किया गया है। लेकिन फिल्मों में मिली नाकामयाबी के बाद विवेक को एक्टिंग करते हुए कम देखा गया था। अब उनके फैंस मस्ती 4 का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विवेक ने एक इंटरव्यू में मौत को मत देने वाले एक एक्सीडेंट के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो मौत से जंग लड़कर वापस लौटे थे।

विवेक ने किया था मौत का सामना हाल में दिए एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय ने कहा, "मैं फिल्म ‘रोड’ की शूटिंग कर रहा था राजस्थान में। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। सड़कें बेहद खूबसूरत थीं, और ड्राइव भी बहुत अच्छी होती, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को 15–20 बार कहा कि धीरे चलाओ, रात में विज़िबिलिटी कम होती है, धीरे चलाओ। मैं आगे की सीट पर बैठा था।" विवेक ने बताया कि उन्होंने बार-बार समझाने के बावजूद ड्राइवर ने उनकी बात नहीं मानी।

सीट के आर-पार हो गए थे लोहे के सरिए विवेक ने आगे बताया, "मैंने अभी-अभी अपनी सीट रिक्लाइन ही की थी कि तभी एक ज़ोरदार टक्कर हुई, बहुत तेज़ आवाज़ आई। सामने अचानक एक ऊंटगाड़ी आ गई थी, जिसमें लोहे की लंबी–लंबी सरिए थीं। टक्कर के बाद वे सरिए कार की विंडशील्ड तोड़कर अंदर आ गईं। अगर मेरी सीट सीधी होती, तो वो सरिए मेरे शरीर को भेद देतीं।" उन्होंने कहा कि टक्कर के बाद वह कार से बाहर भी नहीं निकल पाए क्योंकि सरिए उनकी सीट के ऊपर अटकी हुई थीं। "मैं बच तो गया, मुझे चोट भी नहीं लगी… पर मैं लगभग मर ही गया था।"