विवेक ओबेरॉय के साथ जब काम करने से मना करते थे लोग, बोले- लोग कहते थे कौन पंगा लेगा

संक्षेप: विवेक ओबेरॉय ने एक समय ऐसा भी देखा जब उनके साथ काम करने से लोग मना करते थे। विवेक ने बताया कि उस समय वह कैसा महसूस करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे।

विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। कभी फिल्मी करियर में स्ट्रगल करना पड़ा तो कभी पर्सनल लाइफ में विवाद रहे। अब विवेक ने उस समय के बारे में बात की जब उन्हें करियर में सबसे ज्यादा लो टाइम देखना पड़ा यानी साल 2000 में।

लोग बोलते थे काम नहीं कर पाएंगे पिंकविला से बात करते हुए विवेक ने कहा, ‘काफी मुश्किल था उस सिचुएशन से बाहर आना। आप खुद से बोलते रहते हो कि ये सिर्फ एक फिल्म तक की बात है, आपको बस परफॉर्म करना है और लोगों को दिखाना है। आप ओमकारा और शूटआउट एट लोखंडावाला जैसी फिल्म करते हो, आपको अवॉर्ड्स मिलते हैं और तारीफ होती है। लेकिन फिर लोग आपको बोलते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। काफी प्रेशर है।’

लोग बोलते थे कौन पंगा लेगा विवेक ने आगे कहा, ‘लोग मुझसे बोलते थे समझ जा यार, कौन पंगे लेगा? जब वो होता है तो आप समझ नहीं पाते कैसे उस सिचुएशन से बाहर आएं क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता। आप काफी मेहनत करते हो, अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, लेकिन कुछ चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कई लोग आकर मुझे बोलते कि वे मेरे साथ काम नहीं कर सकते।’

विवेक ने आखिर में कहा, ‘इंडस्ट्री की आज की बात जो अच्छी है कि टैलेंट ही सब है और इसमें मुझे लगता है ओटीटी का बड़ा रोल है। इससे कई अच्छा टैलेंट आ रहा है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसे मैंने देखी और कैसे आर्यन ने उसमें अपना सब कुछ ल गा दिया। उन्होंने हर फ्रेम में काम किया है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि उसमें राघव जुयाल हैं जो पहले कभी डांसर थे।’