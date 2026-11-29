सलमान खान की ‘मातृभूमि’ बॉक्स ऑफिस पर भी क्लैश का सामना करेगी। बता दें कि श्रद्धा कपूर की 'ईथा' भी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कई बार टलने के बाद, अब 'मातृभूमि' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद से फिल्म अब रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। सलमान की 'मातृभूमि' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म की रिलीज से पहले पूरी टीम इसके प्रमोशन में जोरों-शोरों से जुटी है। सलमान की 'मातृभूमि' पर स्टार्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं। ऐसे में अब सलमान खान की 'मातृभूमि' को लेकर एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी रिएक्ट किया है। दोनों के बीच सालों पुरानी अनबन किसी से छिपी नहीं है। दोनों के बीच रिश्ते में आई कड़वाहट के बावजूद विवेक ने उनकी फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर बात की। आइए जानते हैं क्या कहा?

उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं दरअसल, विवेक ओबेरॉय ने शनिवार, 28 नवंबर 2026 को कैंसर पेशेंट्स के लिए फिल्म 'रामायण' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उनसे सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' को लेकर सवाल किए गए। विवेक से सलमान की मूवी 'मातृभूमि' के बारे में तब पूछा गया जब खुद एक्टर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' रिलीज होने वाली है। सलमान की फिल्म के साथ ही विवेक की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' 11 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विवेक से पूछा गया कि सलमान की फिल्म आपकी फिल्म से कुछ ही दिन पहले रिलीज हो रही है। इस पर विवेक ने कहा, 'मैं मानता हूं कि कोई भी फिल्म अगर हमारी इंडियन आर्मी के शौर्य, बहादुरी, साहस और वीरता पर बनती है, तो हमें एक ऑडियंस के तौर पर सपोर्ट करना चाहिए। इस फिल्म को बहुत प्यार मिले। मेरा दोस्त है अपूर्व लखिया, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। शूटआउट में उसके साथ ही की थी। उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।'

ईश्वर करे कि उसे बहुत सफलता मिले विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, 'ईश्वर करे कि उसे बहुत सफलता मिले और ये फिल्म लोगों को प्रेरणा दे। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी फिल्म जो हमारे वर्दी वाले भाई-बहनों के लिए दिल में सम्मान देती है, उस फिल्म को ईश्वर करे सफलता मिले।'

'मातृभूमि' का रनटाइम और बॉक्स ऑफिस क्लैश सामने आया रिपोर्ट में दी गई सर्टिफिकेशन डिटेल्स के अनुसार, 'मातृभूमि' का रनटाइम 154 मिनट 12 सेकंड है, यानी 2 घंटे, 34 मिनट और 12 सेकंड। सलमान खान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी क्लैश का सामना करेगी। बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' भी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। कई बार टलने के बाद, अब 'मातृभूमि' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

'रामायण' में विद्युतजिह्वा के रोल में आए नजर नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के निर्माण में बनी फिल्म 'रामायण' में विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्वा का किरदार निभा रहे हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक, विद्युतजिह्वा, शूर्पणखा के पति हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है। फिल्म ने भारत में एक हजार करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है।