विवेक ओबरॉय के बुरे वक्त में मसीहा बनकर आया था ये एक्टर, सलमान से झगड़े के बीच ऐसे की थी मदद
विवेक ओबरॉय सुरेश ओबरॉय के बेटे हैं इसके बाद भी उन्होंने इंडस्ट्री में खराब समय देखा। उस वक्त हर कोई बॉयकॉट कर रहा था लेकिन एक एक्टर था जिसने उनका साथ दिया।
विवेक ओबरॉय इंडस्ट्री में एक लॉबी का बॉयकॉट झेल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि वह आउटसाइडर नहीं बल्कि इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं। साल 2000 के करीब कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं था। वह बुरे मेंटली बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस वक्त इंडस्ट्री के एक एक्टर ने उनकी मदद की। उस लॉबी के खिलाफ जाकर नहीं बल्कि अपने हिस्से आए कुछ ऑफर्स देकर। इससे विवेक को फाइनैंशियली और मेंटली काफी सपोर्ट मिला। इस बारे में अब विवेक ने एक पॉडकास्ट में बात की थी।
जब अक्षय ने किया विवेक को फोन
विवेक ओबरॉय का मिर्ची प्लस का एक पुराना इंटरव्यू वायरल है। इसमें उन्होंने बताया था कि उस वक्त उनकी मदद करने जो शख्स आगे आया तो वह अक्षय थे। विवेक बोले, 'अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं। उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और पूछा कि मैं कहा हूं। मैंने बताया कि घर पर हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं। डेढ़ घंटे बाद वह मेरे घर पहुंच गए। वह बोले कि बैठकर बात करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। अक्षय बोले, 'देखो, इन सबमें मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव करने में कुछ मदद जरूर कर सकता हूं।' उन्होंने कहा कि कई सारे शोज चल रहे हैं। कई ब्लॉकबस्टर गाने हैं और वह शूट में बिजी हैं। बिजी शेड्यूल की वजह से वह ये शोज नहीं कर सकते तो वह इन्हें उनके पास भेज देंगे।' विवेक ने कहा कि उन्होंने यकीन नहीं हो रहा ता कि वह उनके रोल्स भी छोड़ देंगे।
नहीं मिल रहा था काम
विवेक ने बताया, 'वह वो नहीं करना चाहते थे और मुझसे कहा कि मैं कर लूं। क्या बात है। कौन किसी के लिए ऐसा करता है?' विवेक ने बताया कि अक्षय ने जो शोज और प्रोजेक्ट्स रेफर किए उनकी वजह से वह उस वक्त अच्छे पैसे कमा पाए थे। विवेक बोले, 'उस मदद से, मैंने स्टेज पर वापस जाना शुरू किया, शोज में फैन्स दिखे, वे चियर कर रहे थे जिससे अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग मिली। मैंने पैसे भी कमाए। मेरा फ्रस्ट्रेशन ये था कि मैं फिल्में दे रहा हूं, सफलता मिल रही है, अवॉर्ड्स मिल रहे हैं फिर भी काम के ऑफर क्यों नहीं मिल रहे? बॉयकॉट क्यों है।' विवेक ने बताया, 'उन्होंने यह नहीं कहा कि वह मेरे साथ खड़े होंगे या लॉबी से उनके लिए झगड़ा करेंगे, उन्होंने मुझे सिंपल प्रैक्टिल सॉल्यूशन दिया।'
क्या थी वजह
सलमान खान से ब्रेकअप के बाद विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान खान के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि सलमान उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और शराब पीकर कॉल करते हैं। ये झगड़ा पब्लिक होने के बाद विवेक की मुश्किलें बढ़ गई थीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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