‘फिल्मों से निकाल दिया, बहिष्कार किया गया…’, 2003 में सलमान के साथ हुए विवाद पर क्या बोले विवेक ओबेरॉय

बॉलीवुड में विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच 2003 में विवाद की खबरें सामने आई थीं। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान खान के खिलाफ काफी कुछ कहा था। इसके बाद, विवेक के जीवन में तमाम परेशानियां आईं। अब एक इंटरव्यू में विवेक ने उन दिनों के बारे में बात की है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 12:49 PM
साल 2000 की शुरुआत में विवेक ओबेरॉय के लिए कहा जाता था कि वो बॉलीवुड के अगले बड़े सुपरस्टार बनेंगे। उन्होंने कई शानदार फिल्में कीं। हालांकि, साल 2003 में विवेक ओबेरॉय का इंडस्ट्री में डाउनफॉल शुरू हुआ। साल 2003 में इंडस्ट्री उस वक्त हैरान रह गई जब विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनपर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। उस घटना के बाद से विवेक ओबेरॉय को साइडलाइन किया जाने लगा। अब विवेक ओबेरॉय ने साल 2003 के उस विवाद और वक्त को याद किया।

2003 विवाद के बारे में क्या बोले विवेक

प्रखर गुप्ता से खास बातचीत के दौरान विवेक ने बताया कि साल 2003 में हुई उस घटना के बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अब जब उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं उन्हें हंसी आती है। उन्होंने कहा कि हालांकि, आपको वो पर्सपेक्टिव बाद में मिलता है। विवेक ने कहा कि उनके साथ जो हुआ अब वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है।

विवेक से छीन ली गई थीं फिल्में

विवेक ने बताया कि उस वक्त उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया और कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। विवेक ने कहा कि उन्हें, उनकी बहन, उनके पिता और उनकी मां को धमकी भरे फोन कॉल आते थे। विवेक ने कहा, "उस वक्त एक प्वाइंट आया जहां हर कोई मुझे बॉयकॉट कर रहा था। कोई मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था और मैंने जो फिल्में साइन कर ली थीं, उससे भी मुझे निकाला जा रहा था।"

मां ने विवेक को समझाई थी ये बात

विवेक ने आगे कहा कि इन सबके अलावा, मेरी पर्सनल लाइफ भी उलझी हुई थी। उन्होंने बताया कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। उस बुरे वक्त में वो अपनी मां के पास गए। उनकी गोदी में सिर रखा और पूछा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस वक्त उनकी मां ने उन्हें समझाया था कि जब वो फिल्में कर रहे थे, अवॉर्ड्स ले रहे थे और उनके बहुत फैंस थे, तब क्या उन्होंने कभी पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।

vivek oberoi

