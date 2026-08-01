रामायण के इस एक्टर ने नहीं ली फीस, प्रोड्यूसर से बोले- दान कर दो
रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले एक्टर ने अपनी पूरी फीस उन बच्चों के इलाज के लिए दान की है जो कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। एक्टर ने कहा कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स से कहा कि उन्हें कोई फीस नहीं चाहिए।
नितेश तिवारी की रामायण अब जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में इंडियन सिनेमा के एक से बढ़कर एक एक्टर्स नजर आनेवाले हैं। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाएंगे। विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स से उनकी फिल्म को दान करने के लिए कहा है।
रामायण के प्रोड्यूसर से क्या बोले थे विवेक ओबेरॉय?
विवेक ओबेरॉय ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा से कहा कि उन्हें फिल्म के लिए फीस नहीं चाहिए। उनकी फीस को कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए दान किया जाए।
रामायण के लिए नहीं लिया एक भी पैसा
विवेक ओबेरॉय ने कहा था- "मैंने नमित से कहा कि मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं इसे किसी ऐसे अच्छे काम के लिए दान करना चाहता हूं जिसमें मेरा विश्वास हो।" विवेक ने इसके बाद बताया कि उन्होंने फीस को उन बच्चों के लिए दान किया जो कैंसर से जंग लड़ रहे हैं।
रामायण के बारे में क्या सोचते हैं विवेक ओबेरॉय?
विवेक ने इसी बातचीत में बताया था कि उन्होंने नमित से कहा था कि वो फिल्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो कर रहे हैं (रामायण बना रहे हैं), उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वो उन्हें उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्टर ने कहा था कि उन्हें लगता है कि रामायण भारत को एक शानदार तरीके से ग्लोबल स्टेज पर ले जाएगी।
रामायण के ग्राफिक्स की हो रही है तारीफ
रामायण की बात करें तो ये फिल्म दुनियाभर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की तारीफ हो रही है। फिल्म के ग्राफिक्स भी सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आए हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाएंगे। वहीं, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। साउथ के सुपरस्टार यश रावण के किरदार में दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, रवि दुबे, एक्टर कुणाल कपूर, अरुण गोविल, लारा दत्ता और सनी देओल नजर आएंगे।
कितना है रामायण का बजट?
रामायण के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ बताया जा रहा है। रामायण को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट जल्द रिलीज होने वाला है। वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना